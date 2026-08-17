Za ugodnu mirovinu u Hrvatskoj treba 442 tisuće eura

Prema analizi 95 zemalja, Hrvatska je na 30. mjestu, dok je za mirovinu u najskupljem Singapuru potrebno čak 1,1 milijun dolara

Hrvatska se nalazi u gornjoj trećini svjetske ljestvice kada je riječ o tome koliko je novca potrebno Amerikancu za ugodnu mirovinu. Prema analizi Visual Capitalista, za 14 godina i osam mjeseci mirovine u Hrvatskoj potrebno je oko 442 tisuće dolara, što je Hrvatsku smjestilo na 30. mjesto među 95 analiziranih zemalja.

Analiza se temelji na podacima NetCredita i Numbea, a procjena polazi od prosječne dobi umirovljenja u SAD-u i očekivanog životnog vijeka. U izračun nisu uključeni porezi ni troškovi zdravstvene skrbi, pa dobiveni iznosi nisu individualna preporuka koliko bi netko trebao uštedjeti za mirovinu, već služe za usporedbu troškova života u različitim državama.

Hrvatska je prema toj računici skuplja destinacija za mirovinu od niza zemalja, posebice onih u Aziji, Africi i dijelu istočne Europe. Istodobno, potrebni iznos znatno je niži nego u najskupljim državama svijeta.

Za usporedbu, Amerikancu bi za ugodnu mirovinu u SAD-u trebalo oko 738.000 dolara, dok je Hrvatska s procijenjenih 442.000 eura ispod najskupljih europskih destinacija. U Portugalu i Španjolskoj potrebno je oko 478.000 dolara, u Grčkoj 406.000, dok procjena za Crnu Goru iznosi 395.000, Albaniju 388.000, a Rumunjsku 335.000 dolara.

Razlike unutar Europe pritom su vrlo velike. Island je na vrhu europske ljestvice s procijenjenih 893.000 dolara, a slijede Švicarska s 859.000, Luksemburg s 794.000, Irska sa 702.000, Ujedinjeno Kraljevstvo sa 627.000 i Danska s 625.000 dolara.

Hrvatska se s 442.000 eura nalazi osjetno ispod tih iznosa, ali i dalje nije među najjeftinijim zemljama za umirovljenje. Njezin plasman na 30. mjesto od 95 država znači da je za modeliranu mirovinu potrebno više novca nego u većini promatranih zemalja.

Koliko novca treba u drugim zemljama?

Najskuplja zemlja u cijeloj analizi je Singapur, gdje bi Amerikancu za ugodnu mirovinu trebalo procijenjenih 1,1 milijun dolara. Slijede Island s 893.000, Švicarska s 859.000 i Luksemburg sa 794.000 dolara.

SAD je na petom mjestu s 738.000 dolara. To je više nego što bi prema istoj metodologiji trebalo u Kanadi, gdje je procjena 598.000 dolara, odnosno Meksiku, gdje iznosi 356.000 dolara.

Razlika je još izraženija u pojedinim dijelovima svijeta. Samo četiri zemlje imaju procijenjeni trošak cijele modelirane mirovine manji od 200.000 dolara. Najjeftiniji je Pakistan sa 187.000 dolara, slijede Indija sa 189.000 te Bangladeš i Egipat sa po 190.000 dolara. U Hrvatskoj je, dakle, potreban iznos više nego dvostruko veći nego u najjeftinijem Pakistanu, ali i dalje znatno manji nego u najskupljim državama poput Singapura.

Na ljestvici su i Brazil s 268.000 dolara, Kina s 279.000, Kolumbija s 279.000, Rusija s 281.000, Malezija s 292.000 i Vijetnam s 295.000 dolara. Ukupna razlika između najskuplje i najjeftinije zemlje prema ovoj analizi prelazi 900.000 dolara, što pokazuje koliko mjesto u kojem osoba provodi mirovinu može utjecati na to koliko daleko može dosegnuti njezina ušteđevina.

Ipak, podatke treba promatrati s određenim oprezom. Procjene nisu izračun koliko bi prosječnom Hrvatu trebalo za mirovinu, nego koliko bi prema korištenoj metodologiji Amerikancu trebalo za ugodan život u pojedinoj zemlji. Osim toga, u izračun nisu uključeni porezi i zdravstveni troškovi, koji mogu značajno promijeniti stvarne troškove života u mirovini.