velika akvizicija

Adria grupa pred velikim preuzimanjem u Sloveniji

16. kolovoza 2026.
Adria Grupa zastava

Adria Grupa zastava

foto Adria Grupa
Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Vodeći hrvatski multiservis pred zaključenjem je ugovora o preuzimanju tvrtke Slorest, drugoga po veličini dobavljača gotove hrane u Sloveniji

Nedavno je Adria grupa, tvrtka u vlasništvu Dinka Šerventića, preuzela riječki Centar zaštite na radu i zaštite od požara, malu tvrtku s godišnjim prihodima od oko 400 tisuća eura, kakvih je dosad širom Hrvatske preuzela i pripojila već mnogo.

Takvim malim akvizicijama Grupa se razvila do kompanije koja je u prošloj godini ostvarila više od 38 milijuna eura prihoda, zbog čega je tržišni lider na području integriranih multiservis-tvrtki u Hrvatskoj.

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