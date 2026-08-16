Adria grupa pred velikim preuzimanjem u Sloveniji

Vodeći hrvatski multiservis pred zaključenjem je ugovora o preuzimanju tvrtke Slorest, drugoga po veličini dobavljača gotove hrane u Sloveniji

Nedavno je Adria grupa, tvrtka u vlasništvu Dinka Šerventića, preuzela riječki Centar zaštite na radu i zaštite od požara, malu tvrtku s godišnjim prihodima od oko 400 tisuća eura, kakvih je dosad širom Hrvatske preuzela i pripojila već mnogo.

Takvim malim akvizicijama Grupa se razvila do kompanije koja je u prošloj godini ostvarila više od 38 milijuna eura prihoda, zbog čega je tržišni lider na području integriranih multiservis-tvrtki u Hrvatskoj.