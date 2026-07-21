Hrvatski čarter u neobičnoj krizi: Manje jedrilica, a cijene padaju

Čarter flota smanjila se 13 posto u dvije godine, a pada i popunjenost. Najam jedrilice sada stoji oko 46 eura po osobi i noći

piše: Ani Trstenjak Na prvi pogled zvuči nelogično. Hrvatski turizam posljednjih godina bilježi rast cijena smještaja, ugostiteljskih usluga i većine turističkih proizvoda. Istodobno se u jednom od najprepoznatljivijih segmenata domaće turističke ponude događa upravo suprotno – prosječne cijene najma jedrilica padaju, iako se broj plovila u charter flotama smanjuje.

Podaci korišteni u ovoj analizi temelje se na bazi platforme za najam plovila Yacht-Rent.com , a obuhvaćena je gotovo cjelokupna hrvatska čarter flota jedrilica tijekom glavnog operativnog dijela sezone, od travnja do kraja listopada.

Fokus je stavljen upravo na jedrilice jer predstavljaju najveći i najstandardiziraniji segment čarter tržišta. Za razliku od motornih plovila, gdje velike razlike među modelima mogu značajno utjecati na statistiku, jedrilice čine dovoljno homogenu skupinu za pouzdanu usporedbu kretanja cijena, veličine flote i popunjenosti kroz dulje razdoblje.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

čitajte lider u digitalnom izdanju