Ovrha nad Gradom Senjom: Prodaje se kamp 'Rača' za dva milijuna eura

Gradu Senju ostaje prijedlog za ponavljanje postupka kao zadnja brana protiv lipanjske prodaje imovine

Pravna bitka oko autokampa 'Rača' u Svetom Jurju, kod Senja koja traje više od dva desetljeća, ušla je u svoju najkritičniju fazu. Nakon što je Općinski sud u Crikvenici donio zaključak o prodaji ove gradske nekretnine procijenjene na 2,6 milijuna eura, aktualna gradska vlast koristi preostale pravne mehanizme kako bi zaustavila prijenos vlasništva nad strateški važnim turističkim resursom.

Dugovi prošlosti

Korijeni ovog spora sežu u 2004. godinu, a pravni zaplet kulminirao je preinačenom presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici u korist zagrebačke tvrtke Regulus Imobilis. Iako je Grad Senj dobio prvostupanjske i drugostupanjske presude, revizija na Vrhovnom sudu je odbijena, čime je presuda postala pravomoćna.

Prema podacima iz 2021. godine, dug je tada dosezao vrtoglavih 30,8 milijuna kuna (preko 4 milijuna eura), dok se trenutni ovršni postupci vode radi naplate preostalih iznosa koji s kamatama i troškovima premašuju 1,3 milijuna eura.

Tadašnji gradonačelnik Jurica Tomljanović upozorio je još 2021. godine da je tvrtka Regulus blokirala desetak gradskih zemljišta, uključujući parcelu na Škveru, pa čak i dijelove pomorskog dobra, što je izazvalo reakciju mjerodavnih ministarstava.

Strategija osporavanja

Razlog zbog kojeg dug do danas nije podmiren leži u dugogodišnjoj pravnoj strategiji Grada Senja kojom se osporavala sama osnovanost potraživanja. Iako je Grad u ranijim fazama spora ishodio presude u svoju korist, ključni preokret dogodio se 2019. godine kada je Županijski sud u Velikoj Gorici preinačio odluke nižih sudova. Pokušaj Grada da spor riješi revizijom na Vrhovnom sudu RH završio je odbijanjem tog izvanrednog pravnog lijeka, čime je presuda postala pravomoćna i izvršna.

Eksplozivni rast duga, koji je prema podacima iz 2021. dosezao i 30 milijuna kuna, pripisuje se zateznim kamatama koje neprekidno teku od 2002. i 2003. godine. Upravo je taj teret kamata doveo do situacije u kojoj se za naplatu duga sada mora prodavati kamp 'Rača', budući da dosadašnji pokušaji izvansudskih nagodbi i sastanaka s predstavnicima tvrtke Regulus Immobilis nisu urodili konkretnim dogovorom.

Grad traži ponavljanje postupka i odgodu ovrhe

Aktualni gradonačelnik Željko Tomljanović potvrdio je kako Grad Senj ne odustaje od pravne borbe. Grad je podnio prijedlog za ponavljanje cijelog postupka, smatrajući da ishod tog pravnog lijeka može izravno srušiti samu osnovu potraživanja ovrhovoditelja.

Budući da protiv samog zaključka o prodaji kampa zakonski nije dopušten pravni lijek, Grad je nadležnom sudu uputio prijedlog za odgodu ovrhe na temelju Ovršnog zakona.

- Grad Senj aktivno i odgovorno pristupa rješavanju ovog pitanja, koristeći sve zakonom propisane mehanizme kako bi se problematika sustavno riješila, vodeći računa o interesima građana – rekao nam je gradonačelnik Tomljanović.

Šutnja ovrhovoditelja

Dok Grad Senj iznosi argumente o potrebi zaustavljanja prodaje do pravomoćnosti odluke o ponavljanju postupka, tvrtka Regulus Imobilis do zaključenja ovog teksta nije odgovorila na upit za komentar. Izostanak njihove reakcije ostavlja neodgovorenim pitanja o opravdanosti paralelnog vođenja devet ovršnih postupaka na različitim nekretninama, što Grad karakterizira kao nepotrebno gomilanje sudskih troškova na teret poreznih obveznika.

Ključni datumi

Prema podacima Fine, prodaja autokampa 'Rača' provest će se putem sustava sudske e-Dražbe, a proces započinje 22. travnja 2026. godine. Zainteresirani ponuditelji moraju pravovremeno reagirati jer rok za uplatu jamčevine, koja iznosi 260 tisuća eura, istječe već 15. lipnja 2026. godine. Samo nadmetanje službeno počinje 24. lipnja 2026. godine, dok je završetak prikupljanja ponuda predviđen za 08. srpnja 2026. godine.

Minimalna zakonska cijena ispod koje se ovaj skupni predmet prodaje ne može otuđiti na prvoj dražbi iznosi 2,08 milijuna eura, što predstavlja četiri petine utvrđene vrijednosti cijelog kompleksa od 2,6 milijuna eura. Sudski dokumenti preciziraju da predmet prodaje obuhvaća ukupnu površinu od 12.484 m², uključujući tri poslovne zgrade, spremište i uređeno zemljište.

Iako je nekretnina pod posebnim režimom zaštite kao dio Parka prirode Velebit, njezina daljnja sudbina i mogućnost zaustavljanja prodaje trenutačno ovise isključivo o odluci suda o prijedlogu Grada Senja za odgodu ovrhe do rješenja pitanja o ponavljanju cjelokupnog postupka.