Kraj radnog vremena na burzama: Tržišta prelaze na 24/7 režim

Dok tradicionalne burze spavaju, cijene nafte i zlata već se formiraju na blockchainu. Zbog toga, BlackRock i banke kreću u najveću rekonstrukciju financijskog sustava

Potaknut potrebom za upravljanjem rizicima izvan radnog vremena tradicionalnih burzi i željom za većom kapitalnom efikasnošću, financijski sektor prolazi kroz temeljnu transformaciju.

Kako piše Euronews, velike banke i hedge fondovi ubrzano prelaze na 'uvijek aktivnu' (always-on) digitalnu infrastrukturu, koristeći perpetualne terminske ugovore (perpetual futures) i tokeniziranu imovinu iz stvarnog svijeta kako bise našle u ekonomiji koja radi bez prestanka.

Stručnjaci ističu da eliminacija datuma dospijeća ugovora i uvođenje trenutačnog, tzv. „atomskog” namirenja (atomic settlement), redefiniraju tržišnu relevantnost, posebno u trenutku kada kripto platforme sve češće preuzimaju ulogu predvodnika u otkrivanju cijena i to upravo za vrijeme geopolitičkih kriza koje redovito izbijaju vikendom, dok su tradicionalne burze zatvorene.

Zbližavanje ovih tehnologija pokazuje da granica između klasičnih financija i infrastrukture zasnovane na blockchainu nestaje. Odjeli na Wall Streetu aktivno istražuju ove digitalne strukture jer rješavaju duboko ukorijenjene operativne probleme standardnih ugovora s rokom isteka. Ovaj prijelaz nije puka tehnološka nadogradnja već se radi o odgovoru na to kako globalna tržišta danas funkcioniraju, u stvarnom vremenu.

Hormuz je promijenio pravila igre

Iggy Ioppe, glavni investicijski direktor tvrtke Theo koja gradi financijske proizvode za ovo novo tržište i surađuje s britanskom bankom Standard Chartered, kaže da prelazak na neprekidno poslovanje više nije stvar preferencija već nužde.

- Postalo je pitanje strukturne nužnosti. To smo jasno vidjeli za vrijeme zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Tradicionalna tržišta bila su neaktivna vikendom, a tokenizirano zlato i nafta bili su jedini transparentni i kontinuirano dostupni instrumenti koji su odražavali potražnju za sigurnom imovinom u stvarnom vremenu – kaže Ioppe.

Andrei Grachev, upravljački partner DWF Labsa, jednog od vodećih kripto market makera, ističe još konkretniji primjer.

- Najjasniji slučaj bio je 28. veljače ove godine. Američki i izraelski udari na iranska nuklearna postrojenja objavljeni su u subotu ujutro, a sve veće robne burze, CME, NYMEX, ICE, bile su zatvorene. Trgovci su se odmah prebacili na decentralizirane platforme s perpetualnim ugovorima za naftu, zlato i srebro. Kada su tradicionalne burze naposljetku otvorile vrata, bile su prisiljene nadoknaditi razlike u cijenama koje su se već formirale na lancu blokova. To je jasan signal o tome gdje se danas odvija primarna formacija cijena - kaže Grachev.

MMF upozorava na nove rizike

Izvješće MMF-a o tokeniziranim financijama, koje potpisuje Tobias Adrian, opisuje ovaj prijelaz kao 'strukturnu rekonfiguraciju' globalne infrastrukture. Iako atomsko namirenje dramatično povećava efikasnost, ono istovremeno uklanja vremenske amortizere (temporal buffers) na koje se regulatori oslanjaju tijekom tržišnih šokova.

MMF upozorava na opasnost od likvidacijskih kaskada koje bi mogle nadmašiti brzinu ljudske intervencije. Kao rješenje predlažu uvođenje digitalnih valuta središnjih banaka (CBDC) kao 'javnog sidra' povjerenja, umjesto oslanjanja isključivo na privatne stablecoine koji trenutno dominiraju ovim prostorom.

- Tržišna infrastruktura za neprekidno tokenizirano trgovanje još uvijek zaostaje za zahtjevima koje taj isti model stvara, a taj jaz između sposobnosti proizvoda i operativne spremnosti jedan je od nedovoljno prepoznatih rizika u ovom prostoru - naglašava Grachev.

Što je zapravo tokenizirana imovina?

Tokenizirana imovina je imovina iz stvarnog svijeta, a u financijskom žargonu poznata je pod kraticom RWA i obuhvaća svaku fizičku ili tradicionalnu imovinu koja postoji izvan digitalnog prostora blockchaina: zlato i druge metale, nekretnine, naftu i ostale sirovine, ali i financijske instrumente poput državnih obveznica i dionica. Također, tokenizacija znači da se vrijednost i vlasnička prava te imovine digitaliziraju u obliku virtualnog tokena na blockchainu.

Larry Fink, glavni izvršni direktor BlackRocka, jedan je od najglasnijih zagovornika ovog pomaka. U svom godišnjem pismu investitorima za 2026. napisao je da bi tokenizacija mogla ubrzati razvoj budućnosti time što bi modernizirala financijsku infrastrukturu i učinila ulaganja jednostavnijima za izdavanje, trgovanje i pristup. BlackRock je tu viziju potkrijepio pokretanjem fonda BUIDL, koji tokenizira američke državne obveznice na javnom blockchainu i već je dostigao oko tri milijarde dolara imovine pod upravljanjem.

Perpetualni ugovori: tržište bez zatvaranja

Perpetualni terminski ugovor je način oklada na buduću cijenu neke imovine ali bez stvarnog posjedovanja te imovine i, ključno, bez obaveze namire do određenog roka. Za razliku od standardnih terminskih ugovora koji imaju fiksni datum isteka, perpetualni ugovor taj datum potpuno uklanja i omogućuje neograničeno držanje pozicije. Za to se plaća takozvana stopa financiranja, koja se obračunava po satu i može biti pozitivna ili negativna ovisno o omjeru dugih i kratkih pozicija, što čini ugrađeni mehanizam ravnoteže.

Razmjeri ovog tržišta već su impresivni pa globalni nominalni volumen perpetualnih ugovora prelazi 60 milijardi dolara dnevno.

Fabian Dori, glavni investicijski direktor Sygnuma, švicarske digitalne banke, ističe da će institucionalno prihvaćanje perpetualnih ugovora 'u konačnici ovisiti o regulatornoj i skrbničkoj infrastrukturi koja ih okružuje, kao i o uvjetima likvidnosti i formiranja cijena.'

Ovaj instrument omogućuje neprekidno trgovanje, ali uz jednu važnu stavku, a to je da svaka transakcija mora biti podmirena u trenutku kada se sklopi, bez ikakve odgode. U klasičnim financijama postoji vremenski tampon od jednog do dva radna dana unutar kojeg sudionici mogu srediti pozadinske procese. Ovdje toga nema, novac ili imovina moraju biti dostupni odmah, što zahtijeva visoku razinu automatizacije i precizan sustav upravljanja likvidnošću. Dodatna kritična točka ostaje infrastruktura za podatke o cijenama. Osiguravanje likvidnosti u svakom trenutku zahtijeva visokokvalitetne podatkovne kanale koji ne zaostaju niti zastarijevaju u trenucima kada su tradicionalna tržišta zatvorena.

Kako regulirana konkurencija ulazi u prostor koji nikad ne spava, kripto platforme prisiljene su podizati vlastite standarde. Grachev zaključuje da će dugoročni pobjednici biti oni koji tu brzinu iskoriste za poboljšanje standarda, a ne samo za nadmašivanje regulatora.

Prema riječima Gracheva, usklađenost će u konačnici odrediti koje će platforme privući značajan kapital, a koje će ostati na margini dok financijski sustav neizbježno prelazi u stanje stalne aktivnosti.