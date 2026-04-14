MMF snizio prognozu rasta Hrvatske, inflacija skače na 4,4 posto

Gospodarstvo raste 2,6 posto, ali uz veći deficit i višu inflaciju, dok vodeća gospodarstva eurozone bilježe skroman rast

Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,6 posto, nešto slabije no što su pokazivale dosadašnje prognoze, objavio je u utorak Međunarodni monetarni fond (MMF), dok bi manjak u bilanci plaćanja trebao biti znatno veći.

U listopadu prošle godine MMF je za 2026. bio predvidio rast aktivnosti u hrvatskom gospodarstvu za 2,7 posto. U 2027. tempo rasta trebao bi se zadržati na procijenjenoj ovogodišnjoj razini, pokazalo je najnovije izvješće.

Procjene signaliziraju usporavanje rasta hrvatskog gospodarstva u odnosu na 2025. kada je aktivnost uvećana za 3,2 posto, pokazuju njihovi novi izračuni, za 0,1 postotni bod snažnije no što su pokazale prognoze objavljene prošle jeseni.

Međunarodni zajmodavac znatno je pak podigao procjenu inflacije u Hrvatskoj za ovu godinu, i to s 2,8 na 4,4 posto. Inflacija u Hrvatskoj tako bi se ove godine trebala zadržati na razini iz 2025., i usporiti u 2027., na 2,7 posto.

Na tekućem računu bilance plaćanja Hrvatska bi ove godine po najnovijim MMF-ovim izračunima trebala bilježiti manjak od 3,8 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Izvješće iz listopada bilo je pokazivalo manjak u 2026. godini od 2,0 posto BDP-a.

Najnoviji izračuni pokazuju i da je u 2025. manjak u bilanci plaćanja bio dvostruko veći no što su bili procijenili prošle jeseni i iznosio je 3,2 posto. Za 2027. MMF-ovi izračuni pokazuju manjak u bilanci plaćanja Hrvatske od 3,3 posto BDP-a.

Stopa nezaposlenosti trebala bi ove godine iznositi 4,6 posto, izračunali su u MMF-u, snizivši procjenu od jesenas za 0,4 postotna boda. Istu stopu nezaposlenosti MMF u Hrvatskoj očekuje i u 2027. godini.

U prošloj godini Hrvatska je bilježila stopu nezaposlenosti od 4,5 posto, pokazuju najnoviji MMF-ovi izračuni, nižu za pola postotnog boda no što su bili objavili prošle jeseni.

Skroman rast eurozone

Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1 posto, za 0,2 postotna boda slabije nego što je MMF bio procijenio u siječnju.

MMF zimi i ljeti objavljuje samo prognoze za vodeća gospodarstva i regije. Za isto toliko snižena je i prognoza za 2027. godinu, kada se očekuje da bi aktivnost u zoni primjene zajedničke europske valute trebala porasti za 1,2 posto. Lani je gospodarstvo eurozone u cjelini poraslo za 1,4 posto.

U skupini četiri vodeća gospodarstva eurozone daleko bi najsnažnije i ove godine, po MMF-u, trebala porasti aktivnost u Španjolskoj, za 2,1 posto. Siječanjska prognoza bila je predviđala rast od 2,3 posto. U 2027. aktivnost bi trebala usporiti, prema prognoziranoj stopi rasta od 1,8 posto.

Najvećem gospodarstvu eurozone, onom Njemačke, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 0,8 posto, za 0,3 postotna boda nižoj no što su bili predvidjeli u siječnju. U idućoj godini rast bi trebao ubrzati na 1,2 posto.

Francusko gospodarstvo trebalo bi u ovoj godini porasti za 0,9 posto, za 0,1 postotni bod slabije nego su izračunali u siječnju, a isti tempo rasta MMF očekuje i iduće godine.

Talijansko bi gospodarstvo trebalo rasti najslabije u skupini velike četvorke, i to po stopi od 0,5 posto u ovoj i u idućoj godini, pokazuju novi MMF-ovi izračuni.