Porast cyber prijevara u Hrvatskoj: Šteta veća od 20 milijuna eura

Na 6. UNIZG IT MeetUpu u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačke banke razgovaralo se o digitalnoj sigurnosti i zaštiti od online prijevara

Rast digitalnih prijevara i sve sofisticiranije metode manipulacije stavljaju mlade u posebno rizičnu skupinu, pri čemu stručnjaci upozoravaju da psihološki čimbenici dodatno povećavaju njihovu ranjivost u online okruženju. Razvoj kritičkog razmišljanja i pravovremena provjera informacija pritom se ističu kao ključni alati zaštite od financijskih prijevara.

Jedan od glavnih zaključaka okruglog stola održanog u sklopu 6. UNIZG IT MeetUpa 'Digitalna sigurnost', u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačke banke, jest da su mladi, zbog manjka izravnih društvenih kontakata, podložniji emocionalnoj manipulaciji u virtualnom prostoru.

Događaj je bio usmjeren na rastući problem sofisticiranih financijskih prijevara, koje su u suvremenom digitalnom okruženju sve prisutnije, a posebno pogađaju mlađu populaciju. U uvodnom obraćanju, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča naglasio je kontinuitet ulaganja Sveučilišta u digitalizaciju.

- Sveučilište obuhvaća oko 70.000 studenata i 8.500 zaposlenih, od čega je 5.500 nastavnog osoblja, te upravlja značajnim sredstvima iz državnog proračuna i europskih fondova. U posljednjih mjesec dana primili smo oko 40 milijuna eura za ulaganje u digitalizaciju i suradnje s gospodarstvom, što donosi nove prilike za jačanje sigurnosti u kibernetičkom prostoru za studente, ali i sastavnice Sveučilišta - rekao je Bolanča.

S porastom digitalizacije raste i broj prijevara, koje postaju sve naprednije. Prevaranti koriste suvremene tehnologije poput umjetne inteligencije, automatizacije i deepfake alata. Prema podacima policije, tijekom 2025. godine zabilježeno je više od 2.100 kibernetičkih kaznenih djela, uz ukupnu štetu veću od 20 milijuna eura, što predstavlja rast od 22 posto u odnosu na godinu ranije. Samo investicijske prijevare uzrokovale su štetu od oko 7,2 milijuna eura, dok se procjenjuje da je stvarni iznos znatno veći.

Predstavnice Zagrebačke banke, Jana Novina Cukrov i Edina Fajković, predstavile su najčešće oblike prijevara te naglasile važnost edukacije.

- Mladi mnogo vremena provode online, a upravo tamo započinju mnoge digitalne prijevare. U takvom okruženju ključna obrana postaju informiranost i edukacija. Vrlo je bitno da svi građani, pa tako i najmlađi, budu višestruko oprezni kada provode transakcije i upravljaju svojim financijama u online okruženju - poručila je Novina Cukrov.

O sigurnosnim aspektima govorio je i Mijo Đerek iz Sveučilišnog računskog centra, istaknuvši da su kibernetički napadi sve složeniji, ali da sustavi Srca ostaju stabilni i pouzdani. Na panel raspravi sudionici su dodatno istaknuli važnost pravovremene reakcije u slučaju prijevare. Vjeran Herceg upozorio je na potrebu hitnog prijavljivanja.

- Ne smijemo zaboraviti da su se prijevare događale i prije pojave interneta, dakle sve što nije istina u stvarnom svijetu, ne mora biti istina ni u virtualnom - istaknuo je Herceg.

Sudionici su također naglasili važnost suradnje s bankama. Valentina Cvitković istaknula je kako su prve minute ključne za sprječavanje veće štete, dok je Ozren Benceković naglasio potrebu otvorene komunikacije s institucijama. Mario Cicvarić dodao je i kako Zagrebačka banka kontinuirano ulaže u edukaciju korisnika kako bi lakše prepoznali i spriječili potencijalne prijevare.

Poseban naglasak stavljen je i na stvarne primjere. Kreator sadržaja Marko Vuletić podijelio je vlastito iskustvo prijevare, upozorivši na sve češću zloupotrebu umjetne inteligencije.

- Prevaranti su s pomoću umjetne inteligencije imitirali lice i glas moje prijateljice u reklami za kasino. Bilo je još takvih slučajeva, gdje je i meni bilo teško prosuditi je li to stvarna osoba ili AI - rekao je Vuletić.

Psihološki aspekt problema istaknula je Tanja Dejanović Šagadin, naglasivši važnost racionalnog donošenja odluka.

- Mladi su danas podložniji socijalnoj anksioznosti, usamljenosti i emocionalnim manipulacijama, uključujući i lažne odnose koji mogu prerasti u različite oblike prijevara. Zato ih treba poticati da se u donošenju važnih odluka savjetuju s osobama koje nisu emocionalno uključene, kako bi dobili objektivniji i realniji pogled - rekla je Dejanović Šagadin.

U cilju dodatne edukacije građana, Zagrebačka banka pokrenula je kampanju 'ZABAci oko na prijevare', koja kroz informativnu platformu objašnjava najčešće oblike prijevara i daje konkretne savjete za njihovo prepoznavanje i prevenciju.