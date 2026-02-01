Forever layoffs: novi model otkaza mijenja IT tržište rada

Tehnološke kompanije poput Applea i Microsofta otpuštaju postupno, bez masovnih rezova, uz rast straha i nesigurnosti zaposlenika

Ima li lošijih vijesti na portalima od onih o masovnim otkazima? Ima. Pogotovo u današnje vrijeme, ali ako radiš u tehnološkom sektoru i vidiš vijesti da Microsoft, Amazon, Google ili Apple otpuštaju pet tisuća zaposlenika u tjedan dana, nije ti ugodno. Nije ugodno ni dioničarima tih kompanija jer vijesti o masovnim otkazima uglavnom vuku dionice prema dolje. Zato je odnedavno u prvi plan došla praksa tihih, dugotrajnih rundi otkaza, nazvana forever layoffs.

Za razliku od velikih rezova koji dolaze u jednom valu i izazivaju snažnu reakciju javnosti, taj model djeluje gotovo neprimjetno. Nema dramatičnih konferencija za novinare, nema crnih naslovnica i viralnih objava na LinkedInu. Umjesto toga otkazi se događaju postupno, često bez jasnog signala da je riječ o širem procesu. Upravo zato mnogi zaposlenici tek s vremenskim odmakom shvate da se njihova kompanija zapravo kontinuirano smanjuje.