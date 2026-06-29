Porezna dijeli 120 tisuća eura za prijavljene račune

Nagradna igra počinje 1. srpnja, a građani će prijavom fiskaliziranih i neispravnih računa moći osvojiti novčane nagrade

Porezna uprava predstavila je novu edukativno-promotivnu kampanju i nagradnu igru 'Svaki račun se računa!', usmjerenu na jačanje fiskalne odgovornosti, suzbijanje sive ekonomije i podizanje svijesti građana o važnosti uzimanja računa.

Nagradna igra započinje 1. srpnja 2026. i traje do 31. prosinca 2026. godine, kroz šest mjesečnih kola. Ukupan fond nagrada iznosi 120 tisuća eura, a u svakom kolu dodjeljuju se jedna Visa potrošačka kartica u vrijednosti od 10 tisuća eura, jedna kartica u vrijednosti od pet tisuća eura te pet kartica pojedinačne vrijednosti od tisuću eura.

Sudjelovanje putem aplikacije mPorezna

Građani će u nagradnoj igri moći sudjelovati putem mobilne aplikacije mPorezna, prijavom ispravnih fiskaliziranih računa skeniranjem QR koda ili ručnim unosom podataka. Omogućena je i prijava neispravnih računa, pri čemu sudionik unosi osnovne podatke o izdavatelju računa, iznos, datum i vrijeme prijave te prilaže fotografiju računa. Prema prezentacijskim materijalima, izvlačenje nagrada provodit će se putem certificiranog generatora slučajnih brojeva.

Za korištenje aplikacije mPorezna potreban je pametni telefon s instaliranom aplikacijom, dostupnom za Android, iOS i Huawei uređaje, kao i vjerodajnica za autentifikaciju putem sustava NIAS.

Mali čin za veliku korist

- Ova inicijativa nadilazi okvir same nagradne igre – riječ je o pozivu građanima da svojim svakodnevnim ponašanjem doprinesu pravednijem i transparentnijem društvu. Račun nije samo potvrda kupnje, već dokaz poštenog poslovanja, zaštita potrošača i doprinos zajednici - istaknuto je prilikom predstavljanja kampanje.

Cilj kampanje je povećati svijest o važnosti uzimanja računa, educirati građane o njihovoj ulozi u suzbijanju sive ekonomije te dodatno potaknuti korištenje digitalnih usluga Porezne uprave. Ujedno se želi ojačati percepcija Porezne uprave kao moderne, dostupne i digitalno orijentirane institucije.

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje mlađih generacija i približavanje poreznog sustava građanima kroz digitalna rješenja. Sudjelovanje u nagradnoj igri zamišljeno je jednostavno: potrebno je uzeti račun, preuzeti aplikaciju mPorezna, prihvatiti pravila i prijaviti račun.

Edukativni slogan kampanje 'Mali čin za tebe – velika korist za društvo' naglašava važnost individualnog doprinosa zajednici. Svaki izdani i evidentirani račun jača porezne prihode te omogućuje financiranje javnih usluga koje građani svakodnevno koriste, poput zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i infrastrukture. Porezna uprava poziva građane da se uključe u nagradnu igru i aktivno sudjeluju u izgradnji transparentnijeg i pravednijeg društva.