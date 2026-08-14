Reddit ulazi u indeks S&P 500, dionica mu skočila za 11 posto

Reddit je, uz Metu, druga društvena mreža u indeksu S&P 500. Ranije je u indeksu bio i Twitter dok ga Musk nije pripojio SpaceX-u

Reddit ulazi u indeks S&P 500, objavljeno je jučer u priopćenju za medije. Ta vijest potaknula je rast dionice za čak 11 posto, a kako je najavljeno, kompanija će se najpoznatijem indeksu pridružiti 18. kolovoza zamjenjujući pritom AvalonBay Communities.

Dionice kompanija često bilježe rast kada budu uvrštene u vodeće indekse jer upravitelji fondova koji prate te referentne indekse moraju kupiti dionice kako bi svoje portfelje uskladili s promjenama.

Reddit je kompanija koja stoji iza najpoznatijeg foruma na svijetu, a nakon Mete tek je druga kompanija u segmentu društvenih mreža u indeksu S&P 500. Pinterest i Snap izašli su na burzu znatno prije Reddita, no imaju manju tržišnu kapitalizaciju. Twitter je bio u indeksu S&P 500 sve dok ga 2022. nije preuzeo Elon Musk, a danas je u vlasništvu je SpaceX-a.

Reddit je krajem srpnja objavio poslovne rezultate za drugi kvartal, izvijestivši o osmom uzastopnom kvartalu u kojem je rast prihoda premašio 60 posto. Međutim, vrijednost dionice je naglo pala nakon što se pojačao strah oko njegove ovisnosti o Googleu za privlačenje novih korisnika. O uvrštenju u indeks oglasili su se i iz kompanije.

– Oduševljeni smo što se pridružujemo indeksu S&P 500, jednom od najistaknutijih tržišnih mjerila, što stupa na snagu u utorak, 18. kolovoza. Uvrštavanje naše dionice u S&P 500 naglašava vrijednost Reddita, njegovu održivu izvedbu otkako je izišao na burzu te njegov jedinstveni financijski model – objavili su iz kompanije.

Dodali su da su temelji i izvorni potencijal Reddita posebni te da je pred njima sada ogromna prilika za nastavak razvoja sjajnih proizvoda i profitabilno širenje.

U 2025. godini ukupni prihodi Reddita premašili su dvije milijarde dolara, ostvarivši rast od 69 posto na godišnjoj razini, dok je neto dobit dosegnula 530 milijuna dolara, što je rast za više od milijardu dolara u odnosu na 2024. godinu.

– Redditov specifičan model pokreću iznimno angažirane zajednice i autentični razgovori, uz stalno rastuću bazu od više od 26 milijardi objava i komentara koji bilježe ljudska iskustva o gotovo svakoj temi. Reddit je treća najposjećenija web stranica u SAD-u i igra sve važniju ulogu u ekosustavu umjetne inteligencije dok sve više ljudi traži provjerene informacije i ljudsku perspektivu – poručili su iz kompanije zaključujući pritom da će ulaskom u indeks Reddit biti priznat kao jedna od najutjecajnijih kompanija u SAD-u te jedna od najbrže rastućih unutar indeksa S&P 500.