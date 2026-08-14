Hrvatska i Kazahstan osnovali zajedničku naftnu kompaniju

Geoenergija i KazMunayGas registrirali su Shygys Operating, naša strana financira komplatnu seizmiku i bušenje, ali i snosi sav rizik

Strateški iskorak hrvatskog energetskog sektora na tržište Središnje Azije ušao je u novu, operativnu fazu. Četiri mjeseca nakon što je u Kazahstanu u Astani potpisan ugovor o istraživanju i proizvodnji nafte i plina na bloku Shygys, hrvatska tvrtka Geoenergija razvoj d.o.o. i kazahstanski nacionalni div KazMunayGas (KMG) službeno su osnovali zajedničku operativnu kompaniju.

Prema podacima Kazahstanske burze (KASE) i tamošnjeg poslovnog registra, nova tvrtka pod nazivom Shygys Operating LLP službeno je registrirana 6. kolovoza 2026. godine sa sjedištem u regiji Aktobe. Primarna joj je djelatnost provođenje geoloških i geodetskih istraživanja, čime je projekt i pravno i formalno dobio tijelo koje će voditi sve radove na terenu.

Imenovan i direktor

Odlukom skupštine društva, vlasnička struktura Shygys Operatinga podijeljena je na paritetnoj osnovi. KMG i Geoenergija razvoj drže po 50 posto udjela, međutim, sukladno ranijim dogovorima, financijski teret prve, najrizičnije faze projekta u potpunosti snosi hrvatska strana.

Za generalnog direktora Shygys Operatinga imenovan je Nurlan Konysov, prekaljeni kazahstanski stručnjak s bogatima terenskim i upravljačkim iskustvom u naftnom sektoru.

Konysov je karijeru započeo kao pomoćni bušač, a od 2015. do 2023. godine vodio je Odjel za geologiju i istraživanja u samom KazMunayGasu, nakon čega je obnašao vodeće dužnosti u nekoliko velikih operativnih naftnih kompanija u Kazahstanu. Njegovo imenovanje jasan je signal da Kazahstanci projektu pristupa s visokim operativnim prioritetom.

Širi energetski konzorcij

Podsjetimo, tvrtku Geoenergija razvoj osnovala je Agencija za ugljikovodike (AZU) 2025. godine upravo s ciljem plasiranja hrvatskog znanja i kapitala u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u inozemstvu, primarno kroz partnerstva u Kazahstanu. U projekt se financijski uključio i Jadranski naftovod (Janaf), čime je formiran širi konzorcij domaćih energetskih institucija i kompanija.

Inače, ovo je prvi ulazak hrvatskih kompanija u takozvani upstream sektor (istraživanje i proizvodnja nafte i plina) u Kazahstanu, državi s nekima od najvećih svjetskih rezervi ugljikovodika. Uz to, projekt ima i značajnu geopolitičku dimenziju u kontekstu diversifikacije dobavnih pravaca i kompenzacije prirodnog pada proizvodnje na postojećim domaćim ležištima u Hrvatskoj.

Uskoro kreće istraživanje

Suradnja na bloku Shygys nadovezuje se i na ranije uspostavljene odnose s Kazahstanom, koji uključuju i memorandum o razumijevanju između KMG-a i Janafa o potencijalnom transportu i skladištenju nafte.

Osnutkom Shygys Operatinga i imenovanjem uprave, projekt je i formalno preskočio prvu administrativnu stepenicu te se u sljedećim mjesecima očekuje pokretanje prvih fizikalnih istraživanja i nabava opreme na terenu u regiji Aktobe.