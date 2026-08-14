Muskova tvrtka gradi Pentagonov štit protiv projektila

SpaceX je za nekoliko tjedana od Pentagona dobio ugovore vrijedne 8,1 milijardu dolara i postao okosnica proturaketne obrane

Osam milijardi dolara u nekoliko tjedana. Toliko je Pentagon putem ugovora dodijelio Muskovom SpaceX-u, kompaniji koju javnost doživljava uglavnom kao prijevoznika do orbite. No, nakon ovih ugovora, prijevoznik postaje temelj američke obrane, na kojem Ministarstvo obrane SAD-a gradi novi sustav proturaketne obrane, od komunikacijskih mreža u niskoj orbiti do satelita koji prate zrakoplove iz svemira.

Simpozij o svemirskoj i proturaketnoj obrani, koji se ovog tjedna održava u Huntsvilleu u Alabami, i dalje okuplja izlagače iz tradicionalne obrambene industrije, proizvođače projektila i radara koji desetljećima dominiraju sektorom. No sve veći dio pentagonskog novca odlazi prema tvrtkama iz komercijalnog svemirskog sektora, a SpaceX je na čelu te promjene, jer se sve više funkcija proturaketne obrane seli u orbitu.

Tri ugovora u nekoliko tjedana

Novi ugovori Svemirskih snaga sa SpaceX-om, u ukupnoj vrijednosti od oko 8,1 milijarde dolara, stavljaju kompaniju u samo središte programa Golden Dome, ambicioznog pothvata Pentagona za izgradnju slojevite arhitekture proturaketne obrane.

U svibnju je SpaceX dobio ugovor vrijedan 2,29 milijardi dolara za izgradnju takozvane Space Data Network, sigurne komunikacijske mreže velikog kapaciteta u niskoj Zemljinoj orbiti, čija je zadaća povezivanje vojnih senzora, zapovjednih sustava i naoružanja. Svemirske snage očekuju da će potpuno operativan prototip biti spreman do kraja 2027. godine, što je iznimno zahtjevan rok, pa nije čudno da su prednost dali kompaniji koja već raspolaže vlastitom satelitskom platformom, optičkom komunikacijskom mrežom i velikim proizvodnim kapacitetom.

Samo nekoliko dana kasnije SpaceX je dobio i drugi ugovor, ovaj put vrijedan 4,16 milijardi dolara, za izgradnju početne konstelacije satelita u sklopu programa Airborne Moving Target Indicator (AMTI). Ti sateliti trebali bi omogućiti kontinuirano praćenje zrakoplova i drugih zračnih ciljeva iz orbite, čime se zadaća koju su tradicionalno obavljali izvidnički zrakoplovi seli u svemir.

Zamah velikih ugovora se nastavio i krajem srpnja, kada su Svemirske snage naručile 18 lansiranja raketom Falcon 9 u vrijednosti od 1,6 milijardi dolara, u sklopu programa National Security Space Launch Phase 3 Lane 1. Ta će lansiranja poslužiti za postavljanje satelita u sklopu portfelja Space-Based Sensing and Targeting do kraja 2027. godine. Cijeli je posao ugovoren u samo dva mjeseca, što je za nabavu takvog opsega neuobičajeno brzo.

Starshield postaje sve važniji dio prihoda

U svom prvom kvartalnom financijskom izvještaju otkako je postao javno dioničko društvo, SpaceX je prošlog tjedna istaknuo Starshield, svoju vojnu diviziju, kao poslovni segment koji ubrzano raste, pa iz kompanija navode kako je osigurano već više od šest milijardi dolara višegodišnjih ugovora vezanih uz vojne komunikacijske i senzorske mreže.

Ono što SpaceX izdvaja od konkurencije jest raspon vlastitih kapaciteta. Kompanija proizvodi satelitske platforme i optičke komunikacijske terminale, razvija vojne satelite kroz Starshield i sama ih lansira. Posao koji je tradicionalno zahtijevao suradnju više različitih izvođača tako se odvija unutar jedne te iste tvrtke.

Vertikalna integracija kao prednost

Upravo bi ta vertikalna integracija mogla biti prednost SpaceX-a u programu Golden Dome. Budući da kompanija istovremeno gradi satelite, proizvodi ključnu komunikacijsku opremu i sama lansira svoje letjelice, može usklađivati proizvodne rokove, raspored lansiranja i razmještanje konstelacije na način koji je klasičnim modelima nabave, gdje satelite i lansiranje osiguravaju odvojene tvrtke, često nedostižan.

Pentagon ipak tvrdi da konkurencija ostaje njegov glavni cilj, pa poručuju kako Spacex neće biti jedini dobavljač. No kratkoročne odluke o nabavi ipak daju prednost zreloj tehnologiji, nižim troškovima razvoja i rokovima isporuke mjerenim mjesecima, a ne godinama, jer Pentagon nema puno prostora za razvojni rizik dok pokušava izgraditi operativnu okosnicu Space Data Network do kraja 2027. godine.

Istovremeno, Pentagon pokušava proširiti krug dobavljača kako ne bi ovisio isključivo o jednoj kompaniji. Svemirske snage su prošlog tjedna objavile ugovore u ukupnoj vrijednosti od 615 milijuna dolara namijenjene tvrtkama Rocket Lab, Systems & Technology Research i još jednoj neimenovanoj tvrtki, u sklopu drugog naloga unutar programa AMTI. Iako su ti iznosi znatno manji od SpaceX-ova ugovora za početnu konstelaciju, njihova je svrha testiranje alternativnih pristupa nadzoru i širenje baze dobavljača u programu.

Pukovnik Ryan Frazier, vršitelj dužnosti izvršnog direktora za nabavu u portfelju Space-Based Sensing and Targeting, izjavio je prilikom najave ugovora da je glavni cilj tog drugog naloga diversifikacija sposobnosti kako Pentagon ne bi ovisio o jednom tehničkom rješenju. Dodatne tvrtke, poručio je, trebale bi istražiti bitno drugačije pristupe izvršavanju zadaće, uz nastojanje da se dugoročno očuva konkurencija dok se arhitektura sustava dalje razvija.