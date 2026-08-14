Zakoni

Brokerima prestaju redovite uplate u Fond za zaštitu ulagatelja

14. kolovoza 2026.
InterCapital ured

InterCapital ured

foto Ratko Mavar
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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S 5,8 milijuna eura Fond je već iznad buduće ciljane razine. Prijenos upravljanja sa SKDD-a na HAOD zasad je odgođen.

Članovima Fonda za zaštitu ulagatelja, odnosno bankama, brokerskim kućama i drugim društvima koja pružaju investicijske usluge, nakon početka primjene novog zakona mogle bi automatski prestati obveze plaćanja redovitih doprinosa, potvrdilo je Ministarstvo financija za Lider.

Prema obrazloženju konačnog prijedloga izmjena Zakona o tržištu kapitala, Fond je krajem 2025. raspolagao s oko 5,8 milijuna eura, što je približno 2,18 posto ukupne vrijednosti zaštićenih tražbina svih članova. Novi model predviđa ciljanu razinu Fonda između 0,75 i jedan posto zaštićenih tražbina, a nakon dosezanja ciljane razine redoviti doprinosi prestaju.

– Ako sredstva Fonda u trenutku početka primjene novog sustava već budu iznad ciljane razine od 0,75 do 1,0 posto ukupne vrijednosti zaštićenih tražbina svih članova Fonda, obveza članova na plaćanje redovitih doprinosa automatski bi se obustavila – odgovorili su iz Ministarstva financija.

S obzirom na trenutačno stanje, Fond je već više nego dvostruko iznad gornje granice buduće ciljane razine. Prema sadašnjoj vrijednosti zaštićenih tražbina, jedan posto iznosio bi oko 2,66 milijuna eura. Ministarstvo u obrazloženju Zakona navodi da bi, uz nepromijenjenih 5,8 milijuna eura imovine Fonda, ukupna vrijednost zaštićenih tražbina morala narasti s oko 266 milijuna na približno 1,16 milijardi eura (rast od oko 335 posto) da bi pokriće palo na minimalnih 0,5 posto.

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