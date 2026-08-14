Hakiran logistički partner kripto novčanika Trezor, otkriveni podaci

Procurili su osobni podaci kupaca u sedam zemalja, no iz tvrtke poručuju da su sami kripto uređaji i sredstva korisnika ostali sigurni

Trezor je otkrio da je povreda podataka u ShipMonku, logističkom partneru koji skladišti njihove proizvode i šalje narudžbe kupcima, otkrila podatke o narudžbama koji pripadaju 13.689 kupaca u sedam zemalja.

Proboj je pogodio 11.742 korisnika čija su imena, e-mail adrese, telefonski brojevi i adrese za dostavu bili otkriveni, uz 1947 čija su imena, gradovi i adrese e-pošte ukradeni.

Iz Trezora su rekli da su pogođene narudžbe primljene između 10. svibnja i 8. kolovoza 2026., a kao pogođena tržišta naveli su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedsku, Kolumbiju, Brazil, Italiju i Portugal.

- Naši sustavi nisu bili kompromitirani i vaš Trezor uređaj je siguran - izjavila je tvrtka, dodajući da hardverski novčanici, privatni ključevi i sigurnosne kopije novčanika nisu pogođeni.

Politika pohrane podataka od 90 dana, za koju je Trezor rekao da ju je uvrstio u uvjete svojih partnera za ispunjavanje narudžbi, isključila je starije narudžbe iz izloženog skupa, ali svaki pogođeni kupac kontaktiran je pojedinačno putem e-maila.

Upozorenje o krađi identiteta slijedi nakon curenja adrese

Trezor je savjetovao korisnicima da svaku komunikaciju koja zahtijeva hitnu akciju ili osobne podatke tretiraju kao ‘sumnjivu’, da provjere tvrdnje putem službenih kanala i da nikada ne unose sigurnosnu kopiju novčanika na web stranicu niti je dijele s bilo kim.

U objavi je navedeno da bi pogođeni korisnici mogli doživjeti porast pokušaja krađe identiteta. No čini se da su korisnici tu izjavu smatrali ciničnom.

Rizik od phishinga i dalje prati ono što je uslijedilo nakon sličnog incidenta kod konkurenta. Prevaranti su koristili podatke o narudžbama koji su procurili od Ledgerovog partnera za e-trgovinu Global-e kako bi slali phishing e-mailove u kojima se tvrdilo da su se Ledger i Trezor spojili, potičući primatelje da unesu fraze za oporavak od 24 riječi na lažnoj stranici.

Još jedan incident s Trezorom

Trezor je izjavio da slučaj u istrazi i da će ažuriranja objaviti na svom blogu. Tvrtka je također spomenula izgradnju opcije anonimne dostave, s neutralnim pakiranjem, generičkim podacima pošiljatelja i automatskim brisanjem identifikatora dostave.

Nije lako biti Trezorov korisnik, jer su ih dobavljači kontaktirali dva puta prije. Napadači su slali phishing e-mailove putem Trezorove mailing liste kompromitirane na MailChimpu 2022. godine, usmjeravajući korisnike na slične domene za preuzimanje izgrađene za krađu privatnih ključeva.

Dvije godine kasnije, proboj portala za podršku treće strane otkrio je imena i e-mail adrese otprilike 66 tisuća korisnika koji su kontaktirali Trezor podršku od prosinca 2021. Obje strane otkrile su kontaktne podatke, ali ova je otkrila kućne adrese u više zemalja.