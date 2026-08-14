Država izdvojila 237 tvrtki: Stižu im nove energetske obveze

INA, Lidl, Konzum i HEP su među 74 tvrtke koje moraju uvesti sustav gospodarenja energijom, a još 163 moraju proći energetske preglede.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je popis 237 poduzeća kojima novi Zakon o energetskoj učinkovitosti donosi dodatne obveze praćenja, upravljanja i izvještavanja o potrošnji energije. Na listi su se našle neke od najvećih hrvatskih industrijskih, trgovačkih, turističkih, prometnih i financijskih kompanija, ali i niz poduzeća koja po svojoj veličini ne pripadaju među najveće. Prema novom sustavu, naime, regulatorne obveze određuje stvarna potrošnja energije, a ne više sam status velikog poduzeća.

Od ukupno 237 poduzeća na listi, 74 su obveznici prema članku 29. Zakona, dok ih se 163 nalazi u režimu članka 30. Ministarstvo je popis datiralo 12. kolovoza, a riječ je o obveznicima utvrđenima prema Zakonu koji je na snazi od početka ove godine. Lider je još u srpnju pisao o novim obvezama koje donosi regulatorni okvir za gospodarenje energijom, no sada je Ministarstvo prvi put objavilo i konkretan popis kompanija na koje se one odnose.