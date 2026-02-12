Regionalni razvojni forum o EU fondovima i ulaganjima

U sklopu okruglog stola raspravljati će se o aktualnim natječajima, zelenoj tranziciji i jačanju konkurentnosti županija

U vremenu gospodarskih, energetskih i geopolitičkih izazova, investicije više nisu samo pitanje razvoja, već otpornosti, stabilnosti i dugoročne konkurentnosti regija. Upravo zato 'Regionalni razvojni forum – Investicije u fokusu' u središte stavlja jedno od ključnih pitanja za županije i lokalne zajednice: kako dostupne europske fondove pretvoriti u konkretne, održive i provedive projekte. Forum organizira Hrvatska zajednica županija uz partnerstvo Zaklade Konrad Adenauer i poslovnog tjednika Lider u utorak, 24. veljače s početkom u 10 sati u zagrebačkom Westinu.

Središnji dio programa donosi okrugli stol 'EU fondovi i regionalne investicije: što je aktualno, a što dolazi', koji će okupiti predstavnike državne i regionalne razine te ključnih institucija uključenih u sustav upravljanja i provedbe EU sredstava.

EU fondovi: Od prilike do odgovornosti

Europski fondovi i dalje su jedan od najvažnijih izvora financiranja investicija na lokalnoj i regionalnoj razini. Međutim, novo programsko razdoblje i promjene u prioritetima Europske unije donose i nova pravila igre. Uspjeh više ne ovisi samo o dostupnosti sredstava, već o kvaliteti pripreme projekata, strateškom planiranju i sposobnosti kombiniranja različitih izvora financiranja.

Županije se pritom nalaze u ključnoj poziciji kao nositelji infrastrukturnih i razvojnih projekata, partneri gradovima i općinama te poveznica između nacionalnih prioriteta i stvarnih potreba građana i gospodarstva. Pravodobno razumijevanje aktualnih natječaja, ali i najavljenih promjena u financijskom okviru EU, postaje presudno za uspješno povlačenje sredstava.

O tim će pitanjima raspravljati Zrinka Raguž, državna tajnica iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Dragan Jelić, ravnatelj SAFU-a (Središnje agencije za financiranje i ugovaranje), te župani Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija), Antonija Jozić (Požeško-slavonska županija) i Ivan Bosančić (Vukovarsko-srijemska županija). Raspravu će moderirati Mislav Togonal, koji će otvoriti ključna pitanja o dinamici ugovaranja, provedbi projekata i pripremi za novo investicijsko razdoblje.

Koje su trenutne opcije i što nas očekuje?

Okrugli stol ponudit će pregled aktualnih i najavljenih mogućnosti financiranja koje su posebno relevantne za regionalni razvoj, od infrastrukturnih ulaganja i zelene tranzicije do projekata koji jačaju konkurentnost i kvalitetu života u županijama.

Poseban naglasak bit će na kombiniranju bespovratnih sredstava s financijskim instrumentima, čime se otvara prostor za snažnije i financijski održivije investicijske modele. Raspravljat će se i o ulozi nacionalnih institucija u podršci pripremi i provedbi projekata, osobito u kontekstu sve složenijih administrativnih zahtjeva. Jednako tako, sudionici će se osvrnuti na izazove u ugovaranju i provedbi investicija, koji često usporavaju realizaciju projekata na terenu, te ponuditi praktične smjernice za učinkovitiju apsorpciju sredstava u nadolazećem razdoblju. Sudjelovanje na Forumu je besplatno uz obaveznu registraciju.