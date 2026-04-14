Novčani fond Erste Money Market prikupio preko 500 milijuna eura

Niskorizični novčani fond Erste Money Market u dvije godine od osnivanja prikupio preko 500 milijuna eura imovine

Novčani fond Erste Asset Managementa (EAM) Erste Money Market, osnovan prije nešto više od dvije godine, prikupio je imovinu u vrijednosti preko 500 milijuna eura. Erste Money Market je niskorizični novčani fond namijenjen fizičkim i pravnim osobama s kraćim horizontom ulaganja. Fond je osmišljen tako da investira u vrlo likvidne trezorske zapise, državne obveznice kratkog dospijeća te u depozite poslovnih banaka po trenutačno atraktivnim kamatnim stopama na tržištu. Iako su otkup udjela i ostvarenje prinosa mogući već nakon jednog dana, sredstva se mogu ulagati i kroz dulje razdoblje, dok je preporučena duljina ulaganja do šest mjeseci.

Zahtjev za kupnju udjela u Erste Money Market klijenti mogu podnijeti u bilo kojoj poslovnici banke ili preko digitalne platforme George, dok je pravnim osobama na raspolaganju mobilno i internetsko bankarstvo Erste banke. U fondu se ne naplaćuje ni ulazna, ni izlazna naknada bez obzira na vrijeme držanja sredstva, priopćili su iz EAM-a.

– Erste Money Market ostvario je sjajan uspjeh u okruženju promjenjivih kamatnih stopa i povećane tržišne neizvjesnosti, kada sve veći broj investitora prepoznaje važnost stabilnih i likvidnih rješenja - bilo kao privremeno utočište ili kao alat za dodatnu diverzifikaciju. Upravo ovdje Erste Money Market dolazi do izražaja – s fokusom na kratkoročne i kvalitetne instrumente, te konzervativnu investicijsku strategiju – rekla je Marina Sinković, koordinatorica odjela prodaje i marketinga, EAM.

Podsjetimo, EAM u Hrvatskoj upravlja s ukupno 26 otvorenih investicijskih fondova (od čega su sedam fondovi s dospijećem), s tri alternativna investicijska fonda te individualnim privatnim portfeljima.