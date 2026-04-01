Porezna uprava: Platni sustavi staju na Veliki petak

Nacionalna i međunarodna plaćanja 3. travnja neće se moći izvršiti, no instant plaćanja rade neprekidno 24/7

Iz Porezne uprave Ministarstva financija izvijestili su da je Veliki petak, 3. travnja neradni dan za izvršavanje redovnih međubankovnih naloga, budući da platni sustavi EuroNKS i Target ne rade.

- Na Veliki petak, 3. travnja 2026., neće biti moguće inicirati međubankovna plaćanja - nacionalna, prekogranična i međunarodna - s datumom izvršenja 3. travnja 2026. Redovna SCT plaćanja će se na Veliki petak moći inicirati s datumom izvršenja od utorka 7. travnja 2026. ili ih je potrebno izvršiti u četvrtak 2. travnja 2026. godine. Na Veliki petak s tekućim datumom izvršenja moći će se izvršavati samo unutarbankovna plaćanja", izvijestili su iz Porezne uprave u srijedu.

Ujedno, podsjetili su da se instant plaćanja uredno mogu inicirati i izvršavati svaki kalendarski dan, neovisno o blagdanima, neradnim radnima, vikendima i slično, pa tako i u Veliki petak.

I velike banke u RH izvijestile su o tome te preporučile da se hitni nalozi u eurima provedu najkasnije u četvrtak do 16 sati ili da se klijenti koristite opcijom instant plaćanja, s obzirom na to da je instant plaćanje dostupno svaki dan u godini, 24/7 uključujući i Veliki petak.