Preokret u stečaju: Tri tvrtke žele zajedno preuzeti Hotele Omišalj

GS-Dom, Pert Rijema i Erba žele preuzeti hotelski kompleks kroz stečajni plan i i nastaviti postupke utvrđivanja građevinskih čestica.

Nakon petnaest godina stečajnog postupka, za Hotele Omišalj pojavila se nova opcija koja bi mogla ubrzati dugogodišnji rasplet i barem djelomično namiriti vjerovnike. Tri tvrtke zainteresirane su za preuzimanje cijelog hotelskog kompleksa. No, umjesto klasične kupnje nekretnina, nudi se preuzimanje tvrtke u stečaju kroz stečajni plan.

Glavni razlog za taj manevar jest višegodišnji problem neprocijenjenog građevinskog zemljišta, zbog kojeg nije do kraja razjašnjeno što sve ulazi u imovinu hotelskog kompleksa. Iako je riječ o vrijednom turističkom kompleksu koji čine hotel Adriatic i dvije depandanse, on se zbog neriješenih imovinsko-pravnih pitanja ne može jednostavno prodati.

Naime, još nisu završeni postupci utvrđivanja građevinskih čestica prema Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, koji se vuku već godinama.

Od privatizacije do stečaja

Kako je ovaj vrijedni otočni kompleks završio u višegodišnjem stečajnom labirintu? Priča počinje u postprivatizacijskim i vlasničkim preslagivanjima, a kupovina dionica Hotela Omišalj preko brokerske kuće Auctor spominjala se i u kontekstu afere Maestro. Nedovršena privatizacija, nedostatak stabilnog većinskog vlasnika, krediti za obnovu hotela koje tvrtka nije mogla vraćati i gomilanje dugova doveli su do otvaranja stečaja 2011. godine.