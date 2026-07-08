Što i kako

Kako planirati troškove rada i izbjeći najskuplje pogreške

8. srpnja 2026.
Ljudski resursi

Ljudski resursi

foto Shutterstock
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Od planiranja smjena do analize bolovanja, HR može spriječiti rast troškova i povećati produktivnost organizacije

piše: Ivan Vidas

U većini su organizacija troškovi rada najveći pojedinačni rashod, ali o njima se često govori površno – kao da su unaprijed zadani i nepromjenjivi. U stvarnosti, troškovi rada ponašaju se poput živog organizma. Mijenjaju se iz mjeseca u mjesec, ovise o ljudima, procesima, sezonalnosti, organizaciji rada i kvaliteti upravljanja.

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