Kako planirati troškove rada i izbjeći najskuplje pogreške

Od planiranja smjena do analize bolovanja, HR može spriječiti rast troškova i povećati produktivnost organizacije

piše: Ivan Vidas

U većini su organizacija troškovi rada najveći pojedinačni rashod, ali o njima se često govori površno – kao da su unaprijed zadani i nepromjenjivi. U stvarnosti, troškovi rada ponašaju se poput živog organizma. Mijenjaju se iz mjeseca u mjesec, ovise o ljudima, procesima, sezonalnosti, organizaciji rada i kvaliteti upravljanja.