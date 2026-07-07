Biznis i politika

10 brojki koje otkrivaju pravo stanje hrvatskog gospodarstva

7. srpnja 2026.
hrvatsko gospodarstvo
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Analiza 185.644 aktivne tvrtke pokazuje goleme razlike među sektorima, trećinu poduzetnika s gubitkom i novi izazov sukcesije

Piše: Dino Giergia

Ovo nije još jedan tekst o rastu BDP-a ili rekordnoj turističkoj sezoni. Ovo je pokušaj da se hrvatsko gospodarstvo opiše onako kako izgleda iznutra, poduzeće po poduzeće - kroz četiri neovisna izvora, 185.644 aktivnih tvrtki, i brojke koje se rijetko pojavljuju zajedno na jednom mjestu.

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#Hrvatsko Gospodarstvo#Bdp#Poduzetništvo#Sektorska Analiza#Ebitda Marža#Profitabilnost#Mikro Poduzetnici#Mala Poduzeća#Statistika#Poslovna Strategija#Dino Giergia
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