10 brojki koje otkrivaju pravo stanje hrvatskog gospodarstva

Analiza 185.644 aktivne tvrtke pokazuje goleme razlike među sektorima, trećinu poduzetnika s gubitkom i novi izazov sukcesije

Piše: Dino Giergia

Ovo nije još jedan tekst o rastu BDP-a ili rekordnoj turističkoj sezoni. Ovo je pokušaj da se hrvatsko gospodarstvo opiše onako kako izgleda iznutra, poduzeće po poduzeće - kroz četiri neovisna izvora, 185.644 aktivnih tvrtki, i brojke koje se rijetko pojavljuju zajedno na jednom mjestu.