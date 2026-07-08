Lumini s novim vlasnikom, potvrđen treći član Uprave Hrvatskih šuma

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

DRFG VARAŽDIN preuzeo je TRGOVAČKI CENTAR LUMINI od tvrtke EELD INTERNATIONAL. Petr Kuběna imenovan je direktorom umjesto Rolfa Atlea Selsenga, a Mirjani Majerović-Vujnović opozvana je prokura.

U DRFG grupaciji su ocijenili da trgovački centar Lumini predstavlja stabilnu maloprodajnu imovinu s dominantnim položajem u Varaždinskoj županiji, te s visokokvalitetnom strukturom zakupaca. Smatraju da akvizicijom centra Lumini jačaju poziciju grupe na tržištima srednje i jugoistočne Europe. Ranije ove godine DRFG je preuzeo i trgovački centar ZTC u Rijeci.

Darijan Zeko imenovan je članom Uprave HRVATSKIH ŠUMA. Zeko je kadar Domovinskog pokreta, a do sada je bio član Uprave VURE – RAZVOJNE AGENCIJE VUKOVAR, VUKOVARSKOG VODOTORNJA i NAJPARA.

Zeko je u Upravi HRVATSKIH ŠUMA imenovan 19. svibnja, a zajedno s njim tom državnom tvrtkom upravljaju Joško Radanović kao predsjednik Uprave i bivši predsjednik Uprave Nediljko Dujić kao član Uprave.