Povratak komercijalnih zapisa na hrvatsko tržište

Nakon desetljeća zaborava, poduzeća ponovno koriste kratkoročne dužničke instrumente za premošćivanje likvidnosti

Nekad popularni način financiranja kompanija na tržištu kapitala koji je kod dijela investitora imao lošu reputaciju sramežljivo se vraća. Riječ je o komercijalnim zapisima, koji su se ove godine opet pojavili na hrvatskom tržištu nakon desetogodišnje pauze. Tijekom veljače za njihovo izdavanje odlučila se crikvenička hotelijerska kompanija Jadran, koja je na taj način premostila manjak likvidnosti najavljen još u siječnju. Zapisi su izdani na rok od devet mjeseci i dospijevaju 6. studenoga, a Jadran je namjeravao prikupiti najviše deset milijuna eura.

Na kraju je prikupljeno 6,5 milijuna eura, koliko je uplaćeno tijekom šest sati trajanja upisa. Cjelokupni iznos dao je vodeći dioničar, mirovinski fond PBZ/Croatia osiguranje, koji u Jadranu drži više od 58 posto udjela. Slijedi ga Erste Plavi s trećinom udjela, država ima malo manje od tri posto, a mali dioničari preostalih sedam posto. PBZ-ov mirovinac ima dobru računicu za posudbu novca Jadranu. Naime, postignuta je kamatna stopa od vrtoglavih 11,5 posto, u gornjoj točki najavljenog raspona. Formula za tako visok prinos oblikovana je na sljedeći način: referentna kamatna stopa od 2,6 posto, za što je poslužio prinos na trezorske zapise ročnosti od godinu dana, uvećana za premiju rizika između 7,9 i 8,9 posto. Da upis nije bio rezerviran samo za institucionalne ulagače, Jadranovi komercijalni zapisi zbog tolikog prinosa zasigurno bi privukli velik interes malih ulagača.

Potraga za investitorom

Prema navodima Poslovnog dnevnika, tako visoka cijena zaduženja zapravo je posljedica 'nesuglasja među ključnim dioničarima crikveničke kompanije, koja zbog nemogućnosti dogovora već dugo ne uspijeva provesti dokapitalizaciju'. No u vezi s tim ipak se nešto počelo kretati u pozitivnom smjeru. Tri dana nakon plasmana komercijalnih zapisa objavljen je poziv za glavnu skupštinu dioničara, koja je i održana potkraj ožujka. Na skupštini su izvan snage stavljene odluke sa skupštine održane godinu prije o dokapitalizaciji za najviše 70 milijuna eura. Ovogodišnja je skupština odlučila da kompanija pokrene izbor strateškog investitora koji će dokapitalizirati Jadran.