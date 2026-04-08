Oko 40-tak hrvatskih tvrtki više ne smije uvoziti čelik i gnojivo

Hrvatske tvrtke koje se na vrijeme nisu prijavile za CBAM deklaracije ostale su bez pristupa carinskim terminalima za robu izvan EU

Hrvatske tvrtke koje iz zemalja izvan EU uvoze strateške sirovine poput čelika, aluminija, cementa ili gnojiva, a koje do početka travnja od Carinske uprave nisu zatražile potvrdu za uvoz robe s visokim otiskom ugljika, više ne mogu preuzeti svoje naručene sirovine jer im je pristup carinskom terminalu zapriječen. Naime, sve tvrtke koje te sirovine nabavljaju iz trećih zemalja trebale su do 1. travnja podnijeti zahtjev za statusom ovlaštenog CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) deklaranta. Bez deklaracije, nema ni pristupa terminalu, a ni uvoza.

Rok do 31. ožujka

No, unatoč činjenici da je ta promjena bila najavljivana godinama unaprijed, a osim toga je postajao i prijelazni rok, broj hrvatskih tvrtki koje su taj dokument zatražili je zabrinjavajuće mali. Naime, do kraja ožujka, što je bio i službeni rok za prijavu za deklarante, Carinskoj upravi javilo se tek 320 hrvatskih pravnih osoba i zatražilo odobrenje uvoza. Drugim riječima, blokada uvoza mogla bi pogoditi oko 40-tak pravnih osoba, ako se zna da je tijekom prošle godine 366 tvrtki u Hrvatsku uvozlo više od 50 tona 'kritične' robe.

Do 3. travnja službeno je izdano tek 114 odobrenja, odgovorili su iz Carinske uprave Lideru, što znači da gotovo dvije trećine hrvatskih uvoznika (njih 206) trenutno posluje s privremenim statusom. No, oni će, zahvaljujući pravovremenoj prijavi, nastaviti uvoziti dok čekaju rješenje, a sve ostale tvrtke koje se nisu prijavile suočit će se s ozbiljnim problemima o čemu je Lider već pisao.