Još 6588 tvrtki bez posrednika, Porezna pojačava nadzor

Situacija je od siječnja, kada je fiskalizacija 2.0 stupila na snagu, znatno popravljena, premda ne i u potpunosti riješena

Na dan 30. ožujka 2026. u sustavu PDV-a evidentirano je 6588 obveznika koji su dužni slati i zaprimati eRačune, a još nisu odabrali informacijskog posrednika, što je manje od tri posto ukupnog broja obveznika. Podatak je to koji je Lider dobio od Porezne uprave, a koji pokazuje da je situacija od siječnja, kada su nova pravila izdavanja eRačuna kroz fiskalizaciju 2.0 stupila na snagu, znatno popravljena, premda ne i u potpunosti riješena.

Porezna napominje da navedeni broj ne znači nužno da se radi o prekršiteljima. Naime, dio tih obveznika može biti bez poslovnih aktivnosti u promatranom razdoblju, a dio je možda i nepostojeći, odnosno čine ga tvrtke koje su formalno registrirane, ali ne posluju.