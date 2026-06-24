McKinsey: AI može otključati 280 milijardi eura u Srednjoj Europi

U Hrvatskoj 24 posto stanovništva koristi AI u osobne svrhe te 15 posto tvrtki. Idući korak je integracija AI-ja u poslovna područja

Novo izvješće tvrtke McKinsey & Company pod nazivom 'Ostvarivanje potencijala umjetne inteligencije u Srednjoj Europi' analizira ekonomski potencijal umjetne inteligencije u Srednjoj Europi uključujući Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju. Istraživanje identificira najveće sektorske prilike, uspoređuje razine usvajanja AI-ja i pokazuje kako tvrtke mogu prijeći s pilot-projekata na mjerljive poslovne rezultate. Prema njemu, AI može otključati više od 280 milijardi eura ekonomske vrijednosti, odnosno više od šest posto ukupnog neto prometa regije. Međutim, riječ je o relativno konzervativnoj procjeni jer odražava samo donju granicu očekivanih povećanja produktivnosti. Također, ne uključuje dodatni potencijal stvaranja vrijednosti na prihodovnoj strani, primjerice kroz učinkovitije strategije određivanja cijena, veću personalizaciju te druge izvore rasta prihoda.

Usvajanje AI-ja na razini tvrtki još uvijek zaostaje za Zapadnom Europom

Iako se primjena umjetne inteligencije ubrzano širi diljem svijeta, mnoge tvrtke još uvijek se bore pretvoriti eksperimentiranje u mjerljive poslovne rezultate. Brojke pokazuju kako je 88 posto tvrtki na globalnoj razini implementiralo umjetnu inteligenciju u barem jednu poslovnu funkciju, ali je u isto vrijeme samo manji broj organizacija ostvario transformaciju na razini cijelog poduzeća i značajan utjecaj na financijske rezultate.

Iako je potencijal Srednje Europe velik, usvajanje AI-ja na razini poduzeća još uvijek zaostaje za Zapadnom Europom, što pokazuju i brojke – AI koristi 12 posto tvrtki u Srednjoj Europi, dok je u Zapadnoj Europi taj udio više nego dvostruko veći i iznosi 28 posto. Istodobno, oko 60 posto gospodarstva regije su sektori u kojima je primjena AI-ja posebno zahtjevna, uključujući proizvodnju, građevinarstvo, energetiku, logistiku, maloprodaju i financijske usluge.

Idući korak za hrvatske tvrtke je integracija AI-ja u poslovne procese

U Hrvatskoj umjetnu inteligenciju koristi 24 posto građana i 15 posto tvrtki. Za hrvatske tvrtke prilika više nije samo u eksperimentiranju s AI-jem, nego u pretvaranju ranih primjena u mjerljiv poslovni učinak. One mogu ostvariti najveće rezultate u područjima poput korisničkih operacija, prodaje, planiranja potražnje, upravljanja zalihama, optimizacije opskrbnog lanca, financija, energetike i operativnih procesa. U tim područjima AI može pomoći u boljem predviđanju, bržem odlučivanju, personalizaciji korisničkog iskustva i povećanju učinkovitosti. Za usporedbu, u Sloveniji je razlika između osobnog i poslovnog korištenja AI-ja manja pa tako AI koristi 27 posto građana i 22 posto tvrtki, dok je u Mađarskoj vidljiva vrlo značajna razlika gdje AI koristi 30 posto građana, ali samo 10 posto tvrtki.

- Za hrvatske tvrtke najvažnije pitanje nije hoće li koristiti AI, već gdje ga prvo ugraditi u poslovne procese. Najveću vrijednost donijet će područja u kojima AI mijenja način rada – od korisničke podrške i prodaje do planiranja, logistike, financija i operativnog odlučivanja – izjavio je Tomislav Brezinščak, vodeći partner za jugoistočnu Europu u McKinsey & Company.

Istraživanje naglašava kako se, za razliku od mnogih zapadnih gospodarstava, gospodarska snaga Srednje Europe temelji na industrijama s intenzivnim operativnim procesima. To stvara jedinstvenu priliku za primjenu umjetne inteligencije tamo gdje ona može generirati značajan i opipljiv poslovni učinak. Buduća konkurentnost regije uvelike će ovisiti o tome koliko će uspješno tvrtke integrirati umjetnu inteligenciju u svoje poslovanje.