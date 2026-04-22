Financije

Stagflacija je već tu: evo kako tvrtke trebaju reagirati

22. travnja 2026.
inflacija, recesija, stagflacija, rast, pad, graf

foto Shutterstock
Gordana Gelenčer
Analiza stoljeća kriza otkriva pobjednike i gubitnike te donosi konkretne poteze za zaštitu marži, likvidnosti i opskrbnih lanaca

Znati i, u skladu s tim znanjem činiti, dvije su različite stvari. Znamo da nam je inflacija već dugo u vrhu eurozone (u ožujku i na pijedestalu), no pametna reakcija, kako bi njen učinak sveli na najmanje bolnu mjeru, druga je stvar. Za to su potrebni analiza i učenje iz prošlosti.

Upravo je na tim temeljima Dino Giergia, Prime consulting, skrojio Atlas inflacije, detaljni pregled uzroka, posljedica, reakcija, pobjednika i gubitnika inflacija od II. svjetskog rata do krize koju živimo danas još od vremena pandemijskoga zaključavanja.

– Ideja da napravim Atlas dolazi iz potrebe da razumijem što se događa na tržištu i kako reagirati jednom kada kriza stigne. Nije pitanje hoće li stići nego kada. Zabrinjavajuće je to što nigdje, na jednome mjestu, ne možemo pronaći informacije o tome kako reagirati u krizi. Zato sam napravio pregled svih kriza povezanih s energijom u posljednjih stotinu godina. Prije svega me zanimalo kako se moja industrija (pharma) ponaša. Zanimalo me kako druge industrije reagiraju. Kako se ponašaju investicijske klase - kada zlato dobiva, kada dionice i kakva je povezanost s inflacijom. Nakon što sam na to odgovorio htio sam da ovo ne bude teorijska disciplina nego da imamo 'playbook' kako se ponašati. Prilagoditi i graditi maržu, izaći iz fiksnih troškova, odgoditi CAPEX ako ne prolazi scenario analizu – pojašnjava Giergia koji dodaje kako je iznimno važno da poduzetnici razumiju u kojoj se fazi naša ekonomija nalazi.

Ekonomije imaju konjukturu, prirodan proces rasta i pada i prema svim pokazateljima (PMI, inflacija, zaposlenost, kamatne stope, projekcije rasta BDP-a za 2027 i 2028 godinu) mi se nalazimo u kasnoj ekspanziji s naznakama usporavanja. Prema toj informaciji treba planirati investicije kao i gotovinske zalihe.

– To je ključ analize – kategoričan je Giergia.

#Inflacija#Ekonomske Krize#Poslovne Strategije#Atlas Inflacije#Energetika#Stagflacija#Hrvatsko Gospodarstvo#Sme Sektor#Dino Giergia
