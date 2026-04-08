Top 10 investicijskih alata za početnike i male ulagače

Prvi koraci u investiranju: što trebate znati o riziku, strategiji i alatima koji pomažu u pametnom ulaganju

Ulazak na tržište kapitala nikada nije bio dostupniji. Od domaćih pa do globalnih aplikacija, nikada nije bilo lakše nego danas krenuti s investiranjem, no što to svaki početnik treba znati prije prvog koraka? Prema financijskom konzultantu Filipu Ćuriću, početnici prvo trebaju razumjeti da se očekivanja rijetko ostvaruju onako kako su zamišljena, a upravo ona često vode do razočaranja.

– Investiranje nije brz put do zarade, već dugoročan proces kroz koji se gradimo i kao osoba. Ključno je ne vezati se emocionalno za kratkoročne ishode, već razvijati navike i disciplinu štednje. Početnici trebaju biti spremni i na mogućnost gubitka novca, bez razočaranja, već to shvatiti kao lekciju – objašnjava Ćurić.

Upravljanje emocijama, dodaje, igra veliku ulogu pa treba izbjegavati nagle reakcije i ne donositi odluke pod utjecajem medija ili panike. Prije samog ulaganja nužno je imati financijsku sigurnosnu mrežu, odnosno zalihu novca za nepredviđene situacije.