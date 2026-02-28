Financije

Pomoć AI-ja u investiranju: S malim iznosom možete postati veliki ulagač

28. veljače 2026.
Pomoć AI-ja u investiranju: S malim iznosom možete postati veliki ulagač
Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

Iskustva investicijskih stručnjaka pokazuju da rast AI alata i robosavjetnika mijenja način na koji građani ulažu

Gotovo trećina pripadnika generacije Z i petina milenijaca, prema aktualnim anketama, upotrebljava AI aplikacije za investiranje. Brojevi će rasti jer s jedne strane sve više platformi korisnicima nudi usluge robosavjetnika, a s druge nam strane brojni AI alati služe kao asistenti za analizu tržišta, ideje i objašnjenja.

Što spoj niskih naknada i automatskog upravljanja te lako dostupnog znanja i analitike znače za male ulagače, ali i etablirane igrače na financijskom tržištu?

