Od tetovaže do kumstva: krediti za razne životne prilike
Addiko banka predstavila je novu kampanju za gotovinske kredite pod nazivom 'Krediti za razne životne prilike'
- Odlučili smo se za drugačiji pristup i progovorili o stvarnim, svakodnevnim razlozima zbog kojih ljudi uzimaju kredit. Znamo da ti razlozi nisu uvijek 'službeni', te su često emotivni, spontani i životni. Upravo zato smo pristupili temi nenamjenskih gotovinskih kredita s dozom humora i iskrenosti, bez osuđivanja. Vjerujemo da će građani prepoznati sebe ili druge u tim situacijama i nasmijati se, te da će nas upravo takav pristup dodatno približiti građanima - izjavio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke.
U stvarnosti, riječ je o jednom proizvodu - gotovinskom kreditu koji klijentima omogućuje fleksibilnost bez potrebe objašnjavanja njegove namjene.
U poslovnicama Addiko banke osvanule su i promotivne kutije sa šaljivim nazivima kredita, a svaka od njih sadrži i mali, simboličan poklon koji dodatno naglašava humor kampanje.
U duhu kampanje i ovogodišnjeg obilježavanja 10. rođendana, banka je pokrenula i nagradni natječaj koji građane poziva na kreativno sudjelovanje. Svi koji do kraja godine ugovore gotovinski kredit imaju priliku postati jedan od deset dobitnika kojima će banka kredit u cijelosti vratiti. Za sudjelovanje je potrebno osmisliti vlastiti naziv kredita ili ukratko opisati njegovu namjenu, inspiriranu svakodnevnim životnim situacijama. Svaki mjesec do kraja godine bit će odabran po jedan dobitnik.
- Ovom kampanjom željeli smo jednu apstraktnu bankarsku uslugu kao što je kredit na neki način materijalizirati u nešto vizualno i emocionalno blisko ljudima. Zato smo ovaj koncept dodatno oživjeli kroz kreditne kutije i nagradni natječaj, u kojem i sami građani postaju dio kreativne ideje. Istovremeno, važno nam je naglasiti da uz humor i opušten ton ne zaboravljamo na odgovornost pa tako kroz platformu “Glasno o novcu” nastavljamo poticati financijsku pismenost i promišljeno donošenje financijskih odluka - istaknula je Petra Bašić Jantolić, direktorica Poslovanja s klijentima Addiko banke.
