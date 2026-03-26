Od tetovaže do kumstva: krediti za razne životne prilike

Addiko banka predstavila je novu kampanju za gotovinske kredite pod nazivom 'Krediti za razne životne prilike', kojom na iskren i humorističan način progovara o stvarnim životnim situacijama u kojima se ljudi odlučuju na kredit.

- Odlučili smo se za drugačiji pristup i progovorili o stvarnim, svakodnevnim razlozima zbog kojih ljudi uzimaju kredit. Znamo da ti razlozi nisu uvijek 'službeni', te su često emotivni, spontani i životni. Upravo zato smo pristupili temi nenamjenskih gotovinskih kredita s dozom humora i iskrenosti, bez osuđivanja. Vjerujemo da će građani prepoznati sebe ili druge u tim situacijama i nasmijati se, te da će nas upravo takav pristup dodatno približiti građanima - izjavio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke.

Interna istraživanja pokazala su da se gotovinski nenamjenski krediti koriste za širok spektar životnih situacija, od onih planiranih do onih potpuno nepredvidivih. Duhovitim scenarijima, kampanja prikazuje situacije koje mnogi prepoznaju iz vlastitog života, poput želje za promjenom izgleda, troškova kumstva ili odluke o transplantaciji kose. Ti scenariji dobivaju i konkretne nazive kao što su 'Kredit za novu kosu', 'Kredit za skidanje tetovaže' ili 'Kredit za krizu srednjih godina', dok ih objedinjuje univerzalni 'Kredit za kad se dogodi život'.

U stvarnosti, riječ je o jednom proizvodu - gotovinskom kreditu koji klijentima omogućuje fleksibilnost bez potrebe objašnjavanja njegove namjene.

U poslovnicama Addiko banke osvanule su i promotivne kutije sa šaljivim nazivima kredita, a svaka od njih sadrži i mali, simboličan poklon koji dodatno naglašava humor kampanje.

U duhu kampanje i ovogodišnjeg obilježavanja 10. rođendana, banka je pokrenula i nagradni natječaj koji građane poziva na kreativno sudjelovanje. Svi koji do kraja godine ugovore gotovinski kredit imaju priliku postati jedan od deset dobitnika kojima će banka kredit u cijelosti vratiti. Za sudjelovanje je potrebno osmisliti vlastiti naziv kredita ili ukratko opisati njegovu namjenu, inspiriranu svakodnevnim životnim situacijama. Svaki mjesec do kraja godine bit će odabran po jedan dobitnik.

- Ovom kampanjom željeli smo jednu apstraktnu bankarsku uslugu kao što je kredit na neki način materijalizirati u nešto vizualno i emocionalno blisko ljudima. Zato smo ovaj koncept dodatno oživjeli kroz kreditne kutije i nagradni natječaj, u kojem i sami građani postaju dio kreativne ideje. Istovremeno, važno nam je naglasiti da uz humor i opušten ton ne zaboravljamo na odgovornost pa tako kroz platformu “Glasno o novcu” nastavljamo poticati financijsku pismenost i promišljeno donošenje financijskih odluka - istaknula je Petra Bašić Jantolić, direktorica Poslovanja s klijentima Addiko banke.

Sve nazive gotovinskih kredita za razne životne prilike i detalje o ponudi možete pronaći na službenoj stranici Addiko banke:

https://www.addiko.hr/gradanstvo/kredit-za-razne-prilike/.