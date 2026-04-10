Visa otvara vrata AI trgovini za trgovce diljem svijeta

Kao dio Visa Intelligent Commerce portfelja, rješenje Intelligent Commerce Connect omogućuje AI agentima plaćanje, a trgovcima prihvat transakcija iniciranih od strane AI agenata putem jedne integracije

Visa je predstavila Intelligent Commerce Connect, novo rješenje koje poslovnim korisnicima olakšava povezivanje i sudjelovanje u trgovini iniciranoj od strane AI agenata. Intelligent Commerce Connect djeluje kao mreža, protokol i „on ramp“ neovisan o repozitoriju tokena, omogućujući ulazak u agentsku trgovinu za razvojne timove agenata, trgovce i pružatelje rješenja (enablers).

Kako se potrošači sve više oslanjaju na AI agente prilikom kupnje, poslovni subjekti, bilo da razvijaju agente, prodaju agentima ili obrađuju transakcije, trebaju jednostavan način za ulazak u takav ekosustav. Intelligent Commerce Connect, kao dio Visa Intelligent Commerce portfelja, odgovara upravo na tu potrebu.

Putem jedne integracije kroz Visa Acceptance Platform, Intelligent Commerce Connect omogućuje sigurno pokretanje plaćanja, tokenizaciju, kontrolu potrošnje i autentifikaciju. Rješenje Visa Intelligent Commerce API-je za obradu kupnji koje obavljaju agenti koristeći Visa kartice, ali i API-je drugih kartičnih mreža, čime agentima omogućuje plaćanje Visa karticama i ne Visa karticama*. Time se povećava fleksibilnost plaćanja i olakšava prihvaćanje iskustava plaćanja kreiranih od strane agenata u cijelom ekosustavu.

- Trgovina se ubrzano mijenja, a AI agenti sve više utječu na način na koji ljudi kupuju i donose odluke. Taj pomak se može ostvariti samo ako ljudi imaju povjerenja da tehnologija djeluje u njihovo ime - izjavila je Mandy Lamb, voditeljica VAS za Europu u Visi. 'Plaćanja se temelje na povjerenju, sigurnosti i izboru. Intelligent Commerce Connect pruža temelj za agentičku trgovinu, omogućujući poslovnim korisnicima inovacije bez gubitka kontrole i zaštite'.

Ključne prednosti Intelligent Commerce Connect rješenja

Surađuje s vodećim pružateljima token vault tehnologije: AI agentske platforme mogu se povezati s postojećim sustavima pohrane vjerodajnica, bez vezivanja za jednog dobavljača.

Omogućuje neprimjetno prihvaćanje plaćanja koja iniciraju AI agenti: Omogućuje trgovcima prihvat plaćanja putem vodećih agentnih protokola, uključujući Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol (MPP), Agentic Commerce Protocol (ACP) i Universal Commerce Protocol (UCP).

Omogućuje vidljivost trgovačkih kataloga na AI platformama: Pomaže trgovcima da svoje proizvode, opise, specifikacije i cijene učine dostupnima na AI platformama te omoguće otkrivanje, odabir i plaćanje unutar samog AI sučelja.

Podupire pružatelje rješenja (enablers) koji obrađuju agentičke transakcije u ime trgovaca: Visa preuzima orkestraciju i osigurava PCI usklađenost za pružatelje rješenja (enablers) koji procesuiraju transakcije trgovaca. · Jedna integracija putem Visa Acceptance Platform: Intelligent Commerce Connect dostupan je kroz jednu sigurnu integraciju na Visa Acceptance Platformi, koja predstavlja modularni skup alata za prihvat plaćanja koji pokreće milijune mjesta za plaćanje – od online i in‑app naplate, pa do trgovina.

