Donosimo listu '40 ispod 40' najuspješnijih domaćih poduzetnika

Osobe na listi birali smo ovako: moraju biti osnivač, moraju imati aktivnu ulogu i prihodi trebaju biti veći od milijun, uz nekoliko iznimki

Najveći svjetski inovatori gotovo su uvijek bili mladci. Uzmimo za primjer Marka Zuckerberga, koji je kao 19-godišnji student napravio društvenu mrežu kako bi povezao harvardske studente, a u 42. godini života jedan je od najpoznatijih i najuspješnijih tehnoloških mogula na svijetu. Tu je, naravno, i Steve Jobs, koji je Apple osnovao kao 21-godišnjak, a ne smijemo zaboraviti ni Larryja Pagea i Sergeya Brina, koji su Google pokrenuli s 25 godina.

Ipak, nisu svi krenuli u ranim dvadesetima. Jeff Bezos, na primjer, pokrenuo je Amazon ​s 30 godina, nakon što se zasitio posla u hedge-fondu D. E. Shaw. Naravno, postoji i mnogo primjera onih starijih, koji su se proslavili u kasnijoj dobi, no mlade poduzetnike itekako treba slaviti, jer poslovno uspjeti do četrdesete godine uistinu je hvalevrijedno. Po uzoru na američki Forbes, i Lider je počeo izdvajati mlade i uspješne pojedince.

U studenome 2024. drugi smo put u svojoj povijesti izdvojili 30 najuspješnijih mlađih od 30, a sada smo odlučili povisiti ljestvicu i izdvojiti njih 40 ispod 40. Iako je Hrvatska uistinu malo tržište, izdvojiti 40 najuspješnijih poduzetnika mlađih od 40 godina pokazalo se kao pravi izazov. Zato smo za svoju rang-listu postavili jasne kriterije: osoba mora biti osnivač ili osnivačica, mora imati aktivnu ulogu u kompaniji, dakle mora biti na položaju direktora, i tvrtka bi trebala imati prihode veće od milijun eura. Naravno, uključili smo i neke meke kriterije pa smo na nju uvrstili i četvero poduzetnika s prihodima manjima od milijun eura, ali čija je priča toliko inspirativna da ih jednostavno nismo mogli izostaviti.