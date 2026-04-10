Stiže revolucija iz Poljske i brzi keš za firme u svega par minuta

PragmaGO smatra da naša mala i srednja poduzeća, kao u Poljskoj ili Španjolskoj, suočavaju se s ograničenim pristupom financiranju

PragmaGO, poljska fintech grupacija, specijalizirana za nebankarsko financiranje malih i srednjih poduzetnika ušla je na hrvatsko tržište. Hrvatska podružnica je otvorena, prema podacima iz Sudskog registra, početkom travnja, a kako se navodi u priopćenju kompanije, Hrvatska je za taj poljski fintech, nakon širenja na tržišta Rumunjske i Španjolske, prirodan smjer razvoja.

- Hrvatska je tržište s visokim potencijalom rasta, snažnim sektorom malih i srednjih poduzeća i sve većom digitalizacijom financijskih usluga. Osnivanjem lokalne tvrtke želimo biti blizu poduzetnicima i graditi odnose s partnerima koji, poput nas, vjeruju da financiranje treba biti jednostavno, brzo i dostupno u prirodnom radnom okruženju tvrtke, svaki dan – navodi Vjaceslav Lypko, voditelj međunarodnog širenja, PragmaGO.

Brzorastuće gospodarstvo

Hrvatska je brzorastuće gospodarstvo, navodi se dalje u priopćenju, jedno od najperspektivnijih u regiji Srednje i Istočne Europe. U našoj zemlji, ističu, posluje oko 226.000 malih i srednjih poduzeća, od kojih je 92,6 posto mikropoduzeća, koja zajedno osiguravaju gotovo 70 posto radnih mjesta u poslovnom sektoru.

- Unatoč povoljnoj gospodarskoj klimi, hrvatska mala i srednja poduzeća, poput onih u Poljskoj ili Španjolskoj, suočavaju se s ograničenim pristupom brzom i fleksibilnom operativnom financiranju. Ponude tradicionalnih financijskih institucija uglavnom su usmjerene na segment potrošača i velika poduzeća, ostavljajući mikro i mala poduzeća s financijskim nedostatkom. Upravo u taj prostor PragmaGO ulazi s ugrađenim financijskim rješenjima koja dopiru do poduzetnika tamo gdje obavljaju svoje svakodnevno poslovanje – stoji u priopćenju kompanije iza koje stoji moćni Polish Enterprise Funds SCA i podrška EBRD-a.

Brzi cash preko POS-a

PragmaGO nije banka niti kreditna institucija koja će u Hrvatskoj otvoriti svoje financijske urede, već će, ako je suditi prema najavama Poljaka, u prvoj fazi, hrvatski poduzetnici pristup PragmaCashu, modelu financiranja putem Merchant Cash Advance (MCA).

To znači da će usluga kreditiranja biti integrirana u okruženje partnera, poput korisničkog panela operatera platnog terminala. Primjerice, vlasnik kvartovskog frizeraja koji koristi POS uređaj može od PragmaGO-a tražiti krediti na temelju prometa. Ako je jučer imao dovoljno klijenata, može dobiti odmah 5.000 eura!

Nakon prijave, poduzetnik ili poduzetnica vidi raspoloživi iznos financiranja, ispunjava kratki online obrazac i dobiva odobrenje čak i za nekoliko minuta. Otplata se vrši automatski kao dnevni postotak prometa s partnerom, što eliminira fiksne rate i usklađuje trošak sa stvarnom poslovnom aktivnošću tvrtke.

Proces je potpuno digitalan jer PragmaGO već ima uvid u poslovanje onih koji dižu kredit preko partnera. Ne moraju im se dostavljati nikakvi obrasce ili kolaterale, jer oni preko operatera platnog terminala već znaju koliki je kvartovskom frizeraju prosječni promet, koliko je stabilan i koliko novca mogu sigurno ponuditi. MCA model otplate znači da rata nije fiksna i ima tolerancije za lošiji promet, premda to znači da je kredit 'skuplji' od uobičajenih.

Rate nisku fiksne

Osim ovog modela, na hrvatsko tržište uvode i uvode i PragmaPay, što je prvi pravi B2B model 'kupi sada, plati kasnije' (BNPL) na našem tržištu, koji omogućuje mikro tvrtkama odgodu plaćanja faktura od 14 do 60 dana, uz limit do 50.000 eura.

S obzirom na to da su u Rumunjskoj preko podružnice Omnicredit prošle godine ostvarili rast prihoda od 76 posto, jasno je da njihov model ima itekakvo uporište u realnosti srednje i istočne Europe.

Regulatorno okruženje

Iako PragmaGO nije banka i ne prima depozite građana, njihov rad u Hrvatskoj nije izvan kontrole. Budući da su registrirani pod djelatnošću L64990 (Ostale financijske uslužne djelatnosti), za pružanje usluga kreditiranja i faktoringa moraju poštovati stroge odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Međutim, ključ njihove sigurnosti leži u tzv. 'putovnici' (passporting) unutar EU. S obzirom na to da matična tvrtka u Poljskoj i podružnica u Rumunjskoj i Španjolskoj već posluju pod nadzorom svojih nacionalnih banaka, što znači da koriste europsku slobodu pružanja usluga. Ipak, za punu operativnost u Hrvatskoj, posebice u segmentu faktoringa i specifičnih oblika kreditiranja, moraju biti upisani u registre koje nadzire Hrvatska narodna banka (HNB) ili HANFA, ovisno o finalnoj strukturi proizvoda koje će nuditi.