Zastara poreza: novi val otpisa dugova u 2026.

U prvom kvartalu Porezna uprava provodi sistemski otpis dugova starijih od šest godina koji nisu osigurani zalogom ili hipotekom.

Porezna uprava u prvom kvartalu 2026. provest će novi sistemski otpis poreznih dugova zbog nastupa zastare prava na naplatu. Riječ je o redovnom godišnjem postupku koji se provodi po službenoj dužnosti, no unaprijed nije moguće znati koliki će iznos duga biti otpisan niti koliko će obveznika biti obuhvaćeno.

Kako navode iz Porezne uprave, podaci o broju dužnika i visini duga koji će biti otpisan nisu unaprijed predvidivi jer se zastara utvrđuje u trenutku obrade podataka. Isto vrijedi i za pravne osobe brisane iz sudskog registra putem automatske razmjene podataka s trgovačkim sudovima - ni za njih trenutačno nema procjene iznosa budućeg otpisa.

Prema Općem poreznom zakonu, pravo poreznog tijela na utvrđivanje i naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina. Ako se dug u tom razdoblju ne naplati korištenjem svih raspoloživih mjera ovrhe i nije osiguran zalogom ili hipotekom, mora se otpisati iz poreznih evidencija.

Ako je dug osiguran zalogom ili hipotekom, zastara ne znači automatski i potpuni otpis duga. Naime, porezno tijelo može se namiriti iz opterećene imovine, pod uvjetom da je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi ili da stvar drži u posjedu.

Sistemski otpis od 2017. godine

Porezna uprava kontinuirano provodi postupke naplate zastarjelih dugovanja osiguranih zalogom ili hipotekom pa je s te osnove u 2023. godini naplaćeno 5,19 milijuna eura, u 2024. godini 5,77 milijuna eura, a u 2025. godini 4,64 milijuna eura.

Sistemski otpis po službenoj dužnosti uveden je 1. siječnja 2017. Tada je prvi put provedeno veliko ‘čišćenje’ evidencija koje je obuhvatilo i dugove iz ranijih razdoblja, još od 1995. godine. U četiri godine, od 2017. do 2020., u zastaru su otišli dugovi 346.570 poreznih dužnika u ukupnom iznosu od 15,5 milijardi kuna, od čega je 6,8 milijardi kuna bila glavnica, a 8,7 milijardi kuna kamata. U prvoj godini primjene sustava otpisan je najveći iznos, a nakon toga godišnji iznosi postupno se smanjuju.

Posljednje tri godine pokazuju trend smanjivanja ukupnih iznosa otpisa. Lani su otpisani dugovi za 49.204 obveznika u iznosu od 37,58 milijuna eura, godinu prije za 62.026 obveznika u iznosu od 45,7 milijuna eura, a u 2022. godini otpisani su dugovi 58.482 obveznika u iznosu od 71,49 milijuna eura. Iako broj obveznika varira, iz navedenih podataka vidljivo je da iznosi otpisa postupno padaju.

Prema podacima Porezne uprave od 2018. do 2025. godine naplaćeno je 98,6 posto poreznih obveza, što znači da zastara obuhvaća relativno manji dio ukupnih potraživanja. Ipak, ukupni iznos nepodmirenih poreznih dugova i dalje je visok. Na popisu dospjelih i neplaćenih dugova objavljenom 31. listopada 2025. godine nalazi se ukupno 32.170 poreznih obveznika, pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost i građana, s ukupnim dugom od 1,60 milijardi eura.

Novi ciklus otpisa početkom 2026. pokazat će hoće li se trend smanjivanja iznosa nastaviti ili će u evidencijama ponovno isplivati veći, dugi niz godina nenaplativi dugovi.