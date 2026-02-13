fiskalizacija 2.0

Zašto eRačuni prolaze kroz sustav, ali nisu vidljivi u FiskAplikaciji?

13. veljače 2026.
blokirani računi, fiskalizacija 2.0, digitalno plaćanje, odbijanje plaćanja
Donatella Pauković
Iz Porezne naglašavaju da se slučajevi u kojima eRačun nije vidljiv u FiskAplikaciji nisu pravilo, nego se javljaju 'iznimno i sporadično'

Nakon brojnih problema s fiskalizacijom 2.0 početkom godine, uvedenom stupanjem na snagu novog Zakona o fiskalizaciji, situacija se, čini se, stabilizirala. Ipak, neki koji su uspješno prešli na novi sustav digitalnog izdavanja računa još se uvijek susreću s nelogičnostima.

Tako, primjerice, izdavanje i isporuka eRačuna teku bez zastoja, no ti isti dokumenti nisu uvijek vidljivi u sustavu fiskalizacije, odnosno FiskAplikaciji.

Iz Porezne uprave pojašnjavaju da su razmjena eRačuna i fiskalizacija temeljem eRačuna dva potpuno odvojena procesa koja se ne odvijaju nužno istovremeno.

