Udruga Glas poduzetnika izborila odgodu kazni u startu Fiskalizacije 2.0

Ministarstvo financija RH i Porezna uprava potvrđuju edukativni pristup i prvo upozorenje za pogreške, dok dio zahtjeva poduzetnika ostaje predmet daljnjih pregovora.

U početnoj fazi provedbe Fiskalizacije 2.0 poduzetnici neće biti kažnjavani za nenamjerne pogreške, potvrđeno je nakon što je Udruga Glas poduzetnika (UGP) zaprimila očitovanje Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Porezna uprava.

Porezna uprava navodi da u početnoj fazi primjene sustava neće pokretati prekršajne postupke niti izricati kazne za nenamjerne i negrube pogreške, uključujući pogreške u primjeni KPD šifri i druge operativne nepravilnosti nastale tijekom prilagodbe. Umjesto sankcija primjenjivat će se edukativni pristup i načelo oportuniteta, prvo upozorenje i mogućnost ispravka, a tek potom kazna.

Iz UGP-a ističu da je više od 9.600 poduzetnika potpisalo peticiju kojom se tražila primjena načela 'prvo upozorenje, potom kazna', te ocjenjuju da potvrda nekažnjavanja predstavlja važan rezultat dijaloga s institucijama.

Udruga pritom naglašava da načelo oportuniteta ne bi smjelo ostati iznimka, nego postati standard u postupanju tijela državne uprave, uključujući inspekcije te jedinice lokalne i područne samouprave.

Dio zahtjeva poduzetnika, osobito oni vezani uz rokove i tehničku arhitekturu sustava, zasad nije prihvaćen te ostaje predmet daljnjih razgovora. S obzirom na opseg reforme i činjenicu da se sustav još nadograđuje, UGP smatra da je sljedeći korak transparentna evaluacija učinaka Fiskalizacije 2.0.

Udruga će predložiti izradu prvog kvartalnog javno dostupnog izvješća o operativnim učincima reforme, uključujući podatke o tehničkoj stabilnosti sustava i administrativnom opterećenju malih i mikro poduzetnika.

Iz UGP-a poručuju da će nastaviti dijalog s nadležnim institucijama kako bi se osigurao stabilan i predvidiv sustav u kojem digitalizacija postaje alat razvoja, a ne izvor nesigurnosti za poslovanje.