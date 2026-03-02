Crobexi potonuli više od dva posto, najviše pao transportni sektor

Najveći cjenovni gubitak pretrpjele su dionice Luke Rijeka, za 10,57 posto, na 11 eura te redovna Croatia osiguranja, za 10,45 posto

Uz velik obujam trgovanja, na Zagrebačkoj burzi u ponedjeljak prijepodne glavni dionički indeksi potonuli su za više od dva posto, pod utjecajem oštrog pada europskih burzi nakon što je tijekom vikenda došlo do ratne eskalacije na Bliskom istoku, a pritom su najpogođeniji transportni i građevinski sektor.

Crobex indeks bio je u 10,30 sati u minusu 2,38 posto, na 3.924 boda, spustiši se ispod psihološki važne granice od 4.000 bodova po prvi put od početka veljače. Istodobno, Crobex10 potonuo je za 2,49 posto, na 2.510 bodova.

Svi sektorski indeksi su u minusu većem od dva posto, a najviše je potonuo Crobextransport, za čak 5,28 posto. U znatnom gubitku je i Crobexkonstrukt, za 3,65 posto.

Domaće tržište kapitala prati pad europskih burzi, koje reagiraju na napad Izraela i SAD-a na Iran tijekom vikenda i potom daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Paneuropski Stoxx 600 indeksi u minusu je trenutno 1,37 posto, a frankfurtski DAX za 1,63 posto.

Redovni promet na ZSE dosegnuo je gotovo tri milijuna eura te je bio 1,7 milijuna veći nego u petak u isto doba. Najlikvidnija je zasad dionica Končara, s prometom od 1,2 milijuna eura. Cijena joj se spustila za 2,5 posto, na 780 eura.

Slijedi dionica AD Plastika, s prometom od 353 tisuće eura i padom cijene za 4,63 posto, na 26.3 eura. Znatan promet imala je i dionica HT-a, u visini od 232 tisuće eura, a cijena joj je pala za 2,4 posto, na 40,7 eura. U fokusu investitora bila je i dionica Ing-Grada, s prometom od 210 tisuća eura, i padom cijene za 2,9 posto, na 54,2 eura.

Inače, korekcija cijena dionica široko je rasprostranjena tijekom prijepodneva, budući su od svih protrgovanih dionica tek njih dvije ostvarile blagi rast cijene.