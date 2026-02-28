Rast trgovanja vrijednosnicama rezultirao i visokim rastom prihoda

Grupa ZSE ostvarila je u 2025. prihode veće od 5 milijuna eura, milijun više nego godinu prije, a dobit je porasla za 182 posto

Rast prometa od 88 posto (na 866 milijuna eura) ostvaren prošle godine u trgovanju vrijednosnicama na Zagrebačkoj burzi te istodoban 65-postotni rast (na 835 milijuna eura) u odnosu na godinu prije na Ljubljanskoj burzi lijepo su utjecali i na financijske rezultate poslovanja Grupe Zagrebačka burza. Grupa je tako prošlu godinu završila s nešto više od pet milijuna eura poslovnih prihoda, što je više od milijun eura više nego 2024., a neto dobit pritom joj je porasla za čak 182 posto, na 558 tisuća eura.

Dionički promet na Uređenom tržištu Zagrebačke burze prošle su godine najviše pogurala tri IPO-a (ING-GRAD, Žito i Tokić), što je dopunjeno novim izdanjima dionica pet drugih kompanija koje otprije kotiraju na Burzi (Institut IGH, Helios Faros, Professio Energia, Čakovečki mlinovi i Villa Dubrovnik). Jedna nova dionica, izdavatelja tvrtke IE-Energy projekt, lani je uvrštena i na Progress tržište. Tako se broj izdavatelja dionica (78) nije promijenio jer su svoje dionice istodobno delistirali Saponia, Atlantska plovidba, Primo Real Estate i 3. maj brodogradilište. Unatoč tomu tržišna kapitalizacija dioničkog tržišta porasla je za 11 posto, na više od 32 milijarde eura. Sa samo 17 uvrštenih dionica na Ljubljanskoj je burzi lani tržišna kapitalizacija dionica dosegnula 17,6 milijardi eura, što je bio rast od 48 posto.

Za rast trgovanja obveznicama najzaslužnije je pak Ministarstvo financija RH, koje je na ZSE lani uvrstilo tri obveznice te sedam trezorskih zapisa, ali isto se toliko starijih obveznica i zapisa ujedno povuklo s Burze. Nove obveznice investitorima na Uređenom tržištu prošle su godine ponudili i Atlantic Grupa, Bosqar, HOK-osiguranje te Span. Starije obveznice prvih triju spomenutih kompanija ujedno su izvrštene s Burze. Na Progress tržište u prošloj su godini uvrštene tri tranše obveznica tvrtke enasolAUTO i četvrta tranša Glucodentovih obveznica.