Bitka za svakog gosta: Mediteran reže cijene, što čeka naše iznajmljivače?

Konkurenti na Mediteranu već režu cijene, pa i hrvatski iznajmljivači moraju odlučiti što će sa cijenama, rani booking zasad ne stoji najidealnije

Hrvatski turistički sektor zakoračio je u 2026. godinu s oprezom koji nadilazi uobičajene sezonske oscilacije, suočavajući se s najkompleksnijom globalnom konstelacijom u posljednjem desetljeću. Iako službene brojke i dalje projiciraju ambicioznih 20 milijuna dolazaka, realno stanje na tržištu sugerira da će ovo biti godina u kojoj se uspjeh ne mjeri automatizmom, već isključivo sposobnošću brze i agresivne prilagodbe na izvanredne okolnosti, rekao je Boris Žgomba, predsjednik Uprave Uniline Grupe i jedan od najdugovječnijih autoriteta u yturističkom sektoru. Njegova 'dijagnoza' stanja je jasna: opća nesigurnost postala je apsolutni i jedini gospodar tržišta.

- U trenucima dok se geopolitička karta Europe i Bliskog istoka ponovno iscrtava kroz sukobe i zveckanje oružjem, turizam trpi prvu i najizravniju štetu - naglašava Žgomba i dodaje da nesigurnost nije samo psihološki faktor, već izravna ekonomska kočnica koja je u potpunosti zaustavila nekadašnji 'boom' ranih rezervacija.

Ne nepotrebnim rizicima

Putnici danas, više nego ikada prije, osjećaju da planiranje odmora mjesecima unaprijed predstavlja nepotreban rizik, ne samo zbog sigurnosti u samoj destinaciji, već zbog straha od zatvaranja zračnih koridora, energetske krize ili naglih inflatornih skokova u vlastitim zemljama.