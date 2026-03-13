Hrvatska softverska tvrtka BiLog nastavlja međunarodne aktivnosti na konferenciji Insurtech Insights Europe

Tvrtka iz Zagreba predstavlja naprednu platformu Phoenitian i jača međunarodnu prisutnost na prestižnoj konferenciji u Londonu

BiLog i ove godine sudjeluje na vodećem europskom insurtech događanju, konferenciji Insurtech Insights Europe, koja se održava 18. i 19. ožujka u Londonu. Ova prestižna međunarodna konferencija okuplja više od 6.000 sudionika i 400 govornika te generira više od 20.000 poslovnih sastanaka, što je svrstava među ključna mjesta susreta lidera osigurateljne industrije, tehnoloških inovatora i donositelja odluka koji oblikuju budućnost razvoja i transformacije sektora osiguranja.

BiLog će kao brončani sponzor konferencije nastaviti međunarodno predstavljanje vlastitog proizvoda Phoenitian, napredne softverske platforme za osiguranje koja na jednom mjestu objedinjuje osigurateljne proizvode i ključne procese poslovanja osiguravajućih društava. Nakon prošlogodišnjeg predstavljanja, BiLog ove godine dodatno naglašava daljnji razvoj platforme, nove funkcionalnosti i proširene mogućnosti koje Phoenitian donosi tržištu.

Phoenitian je razvijen kao omnichannel-first rješenje, s otvorenom arhitekturom temeljenom na API pristupu i mogućnostima primjene umjetne inteligencije. Platforma podržava razvoj proizvoda i prodaju, upravljanje policama, obradu šteta, financije, analitiku, izvještavanje i usklađenost s regulatornim zahtjevima, uz jednostavnu integraciju i prilagodbu specifičnim potrebama osiguravatelja.

- Sudjelovanje na konferencijama poput Insurtech Insights Europe za nas je iznimno važno jer se upravo na takvim mjestima okupljaju ključni dionici osigurateljne industrije. Ove godine u London dolazimo nastaviti aktivnosti koje smo započeli ranije, ali i predstaviti dodatni razvoj Phoenitiana te mogućnosti koje platforma danas nudi. Posebno nam je važno pokazati kako povezivanje product managementa, omnichannel pristupa i data intelligence sloja omogućuje osiguravateljima da brže prepoznaju što se događa u poslovanju i da na to brže reagiraju. Upravo ta sposobnost brzog i podatkovno vođenog djelovanja postaje jedna od ključnih konkurentskih prednosti u industriji osiguranja - izjavio je Tomislav Videc, član Uprave BiLoga.

BiLog će na konferenciji predstavljati Tomislav Videc i Dario Bilić, članovi Uprave BiLoga, zajedno s glavnim arhitektom za osigurateljni sektor Marijom Lipovcem, koji aktivno sudjeluje u daljnjem tehnološkom razvoju i oblikovanju platforme Phoenitian.

Nakon prošlogodišnjih konferencija u Londonu, Kopenhagenu i Amsterdamu, sudjelovanje na ovogodišnjem događanju Insurtech Insights Europe predstavlja nastavak strateškog pozicioniranja BiLoga na međunarodnom tržištu te potvrdu kontinuiranog ulaganja u razvoj vlastitih tehnoloških rješenja za industriju osiguranja.

BiLog, sa sjedištem u Zagrebu, već 26 godina pruža napredna IT rješenja i konzultantske usluge za financijski sektor i druge industrije u zemlji i regiji. Svoje poslovanje temelji na dubokom razumijevanju poslovnih procesa i industrijskih trendova te na primjeni visokih standarda kvalitete i sigurnosti informacija.