Inovacija u održavanju doma: Prvi električni mop stiže na hrvatsko tržište

OneUp omogućuje dvostruko čišće podove u dvostruko kraćem vremenu u usporedbi s klasičnim mopom i kantom

Philips je predstavio OneUp električni mop, novo rješenje u segmentu održavanja podova koje uvodi značajan tehnološki iskorak i uvodi novu kategoriju proizvoda na domaće tržište. Uređaj je razvijen kao odgovor na ograničenja klasičnih mopova i rastuću potrebu potrošača za učinkovitijim, bržim i higijenski naprednijim načinima čišćenja.

Iako se tehnologija kućanskih uređaja posljednjih godina ubrzano razvija, segment pranja podova dugo je ostao oslonjen na tradicionalna rješenja. Upravo tu Philips vidi prostor za inovaciju – OneUp donosi drukčiji pristup svakodnevnom čišćenju i pozicionira se kao suvremena alternativa klasičnim mopovima i kantama, s naglaskom na učinkovitost, praktičnost i optimizaciju resursa.

Za razliku od tradicionalnih metoda koje koriste istu vodu tijekom cijelog procesa, Philips OneUp koristi patentiranu tehnologiju razdvajanja čiste i prljave vode. Prljava voda prikuplja se u poseban spremnik, dok se na pod kontinuirano nanosi čista voda, čime se sprječava ponovno razmazivanje nečistoća i postiže besprijekoran sjaj. Uređaj je pritom lagan, tih i jednostavan za korištenje, bez potrebe za kantom ili cijeđenjem, a zahvaljujući 360° zglobu lako doseže i teško dosupna mjesta.

Prema internim testiranjima, OneUp omogućuje dvostruko čišće podove u dvostruko kraćem vremenu u usporedbi s klasičnim mopom i kantom, uz 90 posto manju potrošnju vode i do 50 posto brže sušenje podova. Uređaj pritom uklanja do 99 posto bakterija, što ga pozicionira kao higijenski napredno rješenje za suvremena kućanstva i dodatno naglašava njegovu vrijednost u kontekstu sve većeg fokusa potrošača na zdravlje i čistoću doma.

Philips OneUp dostupan je u serijama 3000 i 5000, koje se razlikuju po autonomiji rada, pokrivenoj površini i dodatnim postavkama vlažnosti. Obje verzije dizajnirane su kao lagani, kompaktni i energetski učinkoviti uređaji, bez potrebe za dodatnom opremom poput kante ili ručnog cijeđenja, što dodatno pojednostavljuje korisničko iskustvo.

Ulaskom OneUp električnog mopa na tržište Philips dodatno širi svoj portfelj u floor care kategoriji i postavlja novu referentnu točku u načinu na koji se pristupa održavanju podova – od tradicionalnog, ručnog procesa prema tehnološki potpomognutom, učinkovitijem i održivijem rješenju.