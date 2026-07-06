Pao dogovor: easyJet prodan američkom fondu za 6,2 milijarde eura

Castlelake je nakon višestrukih pokušaja postigao dogovor o kupnji britanskog avioprijevoznika uz preporuku uprave

Nakon što je tjednima odbijala američki fond Castlelake, uprava britanskog niskotarifnog avioprijevoznika easyJet je objavila da je prihvatila njihovu petu, poboljšanu ponudu.

Transakcija teška 6,90 funti po dionici u gotovini dobila je tako načelno odobrenje odbora direktora. Ako se to stavi u omjer s ukupnim brojem dionica, transakcija bi mogla biti vrijedna oko 5,23 milijarde funti što je približno oko 6,2 milijarde eura.

Naime, odbor direktora easyJeta i američki investicijski fond Castlelake objavili su na Londonskoj burzi da su postigli načelni sporazum o prodaji kompanije. Upravi easyJeta nova je cijena i nova ponuda prihvatljiva te će dioničarima preporučiti njezino prihvaćanje čim postane pravno obvezujuća.

Rok do kolovoza

Zbog postizanja dogovora, britanski regulator produžio je zakonski rok za podnošenje konačne ponude, a Castlelake sada ima rok do ponedjeljka, 3. kolovoza 2026. u 17 sati da dovrši dubinski pregled poslovanja, usuglasi dokumentaciju i službeno preuzme kompaniju.

Svjesni da ova akcija izaziva priličan oprez u Europi zbog strogih pravila EU-a o zrakoplovstvu, prema kojima kompanije moraju biti u većinskom vlasništvu i pod kontrolom građana EU-a kako bi zadržale pravo slobodnog letenja unutar Unije, o čemu je Lider već pisao, iz Castlelakea su odmah odigrali taktički potez.

U službenoj bilješci, koju su proslijedili i Lideru, fond se obvezao na 'maksimalne napore' (best endeavours) i suradnju s regulatorima kako bi se ishodila sva odobrenja i zadržale operativne dozvole.

Dodali su i kako 'iznimno poštuju easyJet' te da im je namjera podržati rast tvrtke kao, kako navode, snažnijeg europskog avioprijevoznika pod europskom kontrolom, uz nastavak investiranja u modernizaciju flote.

Meta su slotovi?

No, hoće li se maksimalni napori zadržati i kad se američki fond suoči s pritiskom rasta cijena kerozina i drugih troškova, tek treba vidjeti. Postoji bojazan, što smo u Lideru već propitkivali, da su glavna meta fonda zapravo easyJetovi dragocjeni slotovi, odnosno prava na polijetanje i slijetanje na zagušenim ključnim aerodromima poput londonskog Gatwicka i milanske Malpense, koji se lako mogu preprodati mrežnim igračima ako fond odluči krenuti u korporativno komadanje tvrtke.

U tom slučaju, cijene letova mogle bi se dramatično povećati, pogotovo kad su u pitanju cijene letova niskotarifnim zrakoplovnim kompanijama.

Dodajmo i to da je cijena dionica easyJeta skočila u ponedjeljak za 10 posto nakon vijesti o prihvaćanju ponude.