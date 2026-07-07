Pulser lansira ‘Indeks povratka’ i bira Najboljeg poslodavca sezonskih radnika

Pulser je vodeća domaća platforma za istraživanje zadovoljstva zaposlenika u vlasništvu tvrtke Alma Career Croatia, koja ove godine lansira značajnu inovaciju na tržištu

Dok se ljetna sezona polako primiče svome vrhuncu, u uredima uprava i HR odjela domaćih turističkih tvrtki, hotelijera i ugostitelja već je započela druga, znatno tiša i dugoročno važnija bitka. To je bitka za iduće ljeto. Na tržištu na kojem je kronični nedostatak radne snage postao konstanta, ključno pitanje više nije samo kako privući ljude, već kako ih zadržati i motivirati da se vrate?

Odgovor na to pitanje donosi Pulser, vodeća domaća platforma za istraživanje zadovoljstva zaposlenika u vlasništvu tvrtke Alma Career Croatia, koja ove godine lansira značajnu inovaciju na tržištu: specijaliziranu kategoriju i nagradu ‘Najbolji poslodavac sezonskih radnika’.

Ne radi se samo o novom priznanju, već o potpuno novom, podatkovno vođenom pristupu upravljanju sezonskom radnom snagom koji tvrtkama daje alat kakav dosad nisu imale.

Tajming je sve: Hvatanje pulsa dok su emocije još svježe

Ključna prednost ovog istraživanja leži u strateški odabranom vremenskom okviru. Ankete će se provoditi od 15. kolovoza do 15. listopada.

Pulserov tajming cilja na trenutak kada radnici još uvijek intenzivno osjećaju ritam sezone, timovi su na okupu, a menadžment još nije raspustio ekipu. Rezultat? Najrealnija i najkorisnija moguća istina o stanju u vašim objektima.

Sveti gral sezonskog HR-a: Indeks povratka i sezonski eNPS

Ono što ovaj proizvod izdvaja od svih dosadašnjih općih istraživanja zadovoljstva jest uvođenje dvaju potpuno novih metričkih pokazatelja:

Sezonski eNPS (Employee Net Promoter Score): Kroz strateški dodano pitanje koje glasi: „Bi li ovaj posao preporučio/la prijatelju ili prijateljici za sljedeću sezonu?“, Pulser donosi ultimativni test lojalnosti.

Indeks povratka: Ovaj jedinstveni broj predstavlja postotak radnika koji ne samo da su zadovoljni, već aktivno planiraju povratak na isto radno mjesto iduće godine te bi isto preporučili drugima.

Indeks povratka preko noći postaje ključni KPI za HR direktore, ali I snažno oružje za marketing i prodaju prema van. U trenutku kada na tržištu vlada skepsa prema uvjetima rada u turizmu, rečenica na oglasu za posao koja kaže: „Dokazano: 85% naših sezonskih radnika vraća se i ove godine“ vrijedi više od bilo kojeg plaćenog PR članka.

Alati koji stvaraju magnetski privlačan brend poslodavca

U vremenima kada kandidati prije potpisivanja ugovora detaljno istražuju forume i društvene mreže, titula ‘Najbolji poslodavac sezonskih radnika’ postaje službena potvrda izvrsnosti. Hoteli i restorani koji osvoje ovu nagradu dobit će u ruke vrhunski employer branding alat koji će istaknuti na svim oglasima za zapošljavanje uoči iduće sezone.

U konačnici, Pulser ovim potezom ne nudi samo anketu već nudi rješenje za najveću boljku hrvatskog turizma. Tvrtke koje prve prepoznaju vrijednost Indeksa povratka ući će u iduću sezonu s neprocjenjivom prednošću: znat će točno na koga mogu računati, prije nego što konkurencija uopće počne objavljivati oglase.

Prijave za istraživanje službeno su otvorene. Sezona završava, ali borba za najbolje radnike tek počinje.