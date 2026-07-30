Završava era zimmer freia: Što čeka male iznajmljivače?



Novi porezi, stroža pravila i pad profitabilnosti mijenjaju privatni smještaj, a stručnjaci upozoravaju da je doba rekorda završilo.

Rasprava o budućnosti malih iznajmljivača i propisima koji mijenjaju uvjete njihova poslovanja ne jenjava već mjesecima. Kao i obično kada je riječ o turizmu, krivnja se prebacuje s jednih na druge, a u javnosti su svi turistički stručnjaci. No nakon desetljeća rasprava i neplanskog rasta sada su, dijelom i zbog usklađivanja s europskim propisima, uslijedili konkretni potezi koji su ponovno podijelili javnost.

Jedni tvrde da Vlada želi smanjiti privatni smještaj u korist krupnoga hotelskoga kapitala, a većina turističkih stručnjaka upozorava da je razdoblju rekordnih brojeva došao kraj i da Hrvatska više ne može odgađati ozbiljnije upravljanje turizmom. Najglasniji otpor organiziran je u Udruzi Spasimo male obiteljske iznajmljivače, osnovanoj pod okriljem Glasa poduzetnika, koja se sukobljava i s drugim udrugama iznajmljivača.

No postoji i velik dio stanovništva koji se turizmom uopće ne bavi i koji s pravom upozorava na golem nerazmjer između paušalnog oporezivanja iznajmljivača i gotovo 40-postotnog opterećenja rada.