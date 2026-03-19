Prilika za poduzetnike: HBOR-ovi krediti uz mogućnost otpisa dijela glavnice

Financijski instrumenti djelomično financirani iz europskih sredstava zanimljivi u razdoblju pojačanog pritiska na konkurentnost, rasta troškova i potrebe za ulaganjima

Piše: mr.sc. Robert Stojković, direktor i partner u SPECULUM-u, član Izvršnog odbora HUP EUPRO - Udruge profesionalaca za fondove Europske unije

Hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju su novi modeli financiranja ulaganja koji kombiniraju povoljne uvjete kreditiranja i mogućnost otpisa dijela glavnice. Riječ je o financijskim instrumentima koji se djelomično financiraju iz europskih sredstava, a poduzetnicima mogu biti posebno zanimljivi u razdoblju pojačanog pritiska na konkurentnost, rasta troškova poslovanja i potrebe za ulaganjima u modernizaciju, energetsku učinkovitost i smanjenje operativnih troškova.

Za razliku od klasičnih bespovratnih potpora, financijski instrumenti podrazumijevaju kreditno financiranje, ali uz mogućnost ostvarivanja dodatne pogodnosti u obliku kapitalnog rabata, odnosno otpisa dijela glavnice, ovisno o ispunjenju unaprijed definiranih kriterija. Upravo zbog te kombinacije kreditne i bespovratne komponente, ovakvi instrumenti za mnoge poduzetnike mogu predstavljati zanimljivu alternativu dosadašnjim modelima financiranja.

Novi HBOR-ov instrument za energetsku učinkovitost poduzetnika

Posebnu pozornost trenutačno privlači HBOR-ov financijski instrument 'Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika', koji je korisnicima dostupan od 10. ožujka 2026. godine. Program je ukupne vrijednosti 250 milijuna eura, a financira se kombinacijom sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava 5 poslovnih banaka uključenih u provedbu (ERSTE, HPB, OTP, PBZ i RBA).

Ono što ovaj instrument čini posebno zanimljivim jest činjenica da je namijenjen poduzetnicima svih veličina (uključujući i velika poduzeća), te da je otvoren ne samo proizvodnoj industriji nego i dijelu komercijalnog i uslužnog sektora, uključujući primjerice turizam i trgovinu. To je osobito važno za ova dva sektora koji su do sada imali ograničeni pristup sličnim potporama.

Program je namijenjen ulaganjima koja dovode do smanjenja potrošnje energije kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije i/ili uvođenje obnovljivih izvora energije (npr. zamjena starih strojeva novim energetski učinkovitijim strojevima, zamjena starih rashladnih vitrina novim energetski učinkovitijim rashladnim vitrinama, fotonaponske elektrane, dizalice topline i sl.). U proizvodnim industrijama potrebno je ostvariti najmanje 30 posto uštede energije, dok je u komercijalnom sektoru prag postavljen na najmanje 40 posto ušteda energije. Projekti mogu obuhvatiti i aktivnosti povezane s energetskom obnovom pratećih zgrada (npr. toplinska izolacija zgrade, zamjena stare stolarije i sl.), što dodatno povećava njihovu primjenjivost u praksi.

Prihvatljivi korisnici moraju biti registrirani najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva, poslovati u prihvatljivim djelatnostima, imati poslovnu jedinicu u Hrvatskoj te ne smiju biti kategorizirani kao poduzetnici u teškoćama. Kredit se odobrava putem poslovnih banaka uključenih u program, a maksimalni iznos po korisniku iznosi 3 milijuna eura.

Kapitalni rabat kao ključna prednost instrumenta

Jedna od najvažnijih prednosti ovog modela financiranja jest mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata, odnosno otpisa dijela glavnice kredita. Korisnici mogu ostvariti otpis do 50 posto isplaćene glavnice, i to kroz otpis EFRR dijela kredita, nakon što ispune kriterije definirane programom.

Visina kapitalnog rabata ovisi o više elemenata, među kojima su postotno i apsolutno ostvarenje energetskih ušteda, primjena mjera obnovljivih izvora energije te pravila o državnim potporama. U praksi to znači da konačna visina ostvarene potpore neće ovisiti samo o odobrenju kredita, nego i o stvarno ostvarenim učincima projekta.

Krediti se mogu isplaćivati do 31. prosinca 2029., dok se kriteriji za kapitalni rabat mogu ispunjavati i nakon tog datuma.

SPECULUM - pretvaramo Vaše ideje u uspješne projekte

Još uvijek otvorena opcija: Krediti za modernizaciju proizvodnje

Uz novi instrument za energetsku učinkovitost, poduzetnicima je i dalje na raspolaganju i financijski instrument 'Krediti za modernizaciju proizvodnje', koji je otvoren od 29. siječnja 2025. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Za razliku od instrumenta za energetsku učinkovitost, ovaj je program namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz prerađivačke industrije. Njegov fokus nije primarno na smanjenju potrošnje energije, nego na modernizaciji proizvodnih procesa, digitalizaciji, proširenju kapaciteta, diversifikaciji proizvodnje i osnivanju novih poslovnih jedinica. Primjeri prihvatljivih aktivnosti koji utječu na ostvarenje kapitalnog rabata su automatizacija i robotizacija procesa, upravljanja i nadzora, implementacija internet stvari (Internet of Things ili IoT) i senzora, nabava strojeva upravljanih umjetnom inteligencijom, implementacija proizvodnih sustava za IT razmjenjivanje informacija tijekom i nakon proizvodnog procesa.

Program podržava ulaganja u osnovna sredstva u okviru početnog ulaganja, a može uključivati i određeni udio obrtnih sredstava. Krediti se kreću od 100 tisuća do 3 milijuna eura, financiraju se kombinacijom EFRR sredstava i sredstava HBOR-a, a i ovdje je moguće ostvariti kapitalni rabat do 50 posto iznosa glavnice, ovisno o ispunjenju unaprijed definiranih kriterija.

Zbog toga se ova dva instrumenta mogu promatrati kao komplementarne mogućnosti financiranja: jedan je usmjeren na ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, a drugi na širu modernizaciju proizvodnje i jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije.

Koji instrument može biti relevantan za Vaše poduzeće?

Pojednostavljeno, instrument za energetsku učinkovitost može biti zanimljiv poduzetnicima svih veličina iz prerađivačke industrije, uslužnog i komercijalnog sektora koji planiraju ulaganja u smanjenje potrošnje energije, korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje operativnih troškova.

S druge strane, instrument za modernizaciju proizvodnje namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz prerađivačke industrije koji planiraju modernizaciju pogona, digitalizaciju, povećanje kapaciteta ili širenje proizvodnje.

U okolnostima u kojima su ulaganja sve skuplja, a potreba za tehnološkom i energetskom prilagodbom sve izraženija, financijski instrumenti koji kombiniraju povoljan kredit i bespovratnu komponentu mogli bi za dio poduzetnika predstavljati jednu od zanimljivijih mogućnosti financiranja u nadolazećem razdoblju. Upravo zato važno je na vrijeme procijeniti koji je instrument primjeren konkretnom projektu i može li planirana investicija zadovoljiti uvjete za ostvarenje kapitalnog rabata.

Kako možemo pomoći Vama?

Planirate ulaganje u energetsku učinkovitost, modernizaciju proizvodnje ili smanjenje operativnih troškova?

Niste sigurni koji bi HBOR-ov financijski instrument mogao biti primjeren Vašem projektu?

Trebate procjenu prihvatljivosti ulaganja, mogućih ušteda i uvjeta za ostvarenje kapitalnog rabata?

Za stručnu inicijalnu procjenu projekta i mogućnosti financiranja možete nam se obratiti na [email protected] ili +38517771473