Chris Do na Danima komunikacija: Kako izgraditi profitabilan biznis?

Veliki festival kreativnosti i tržišnih komunikacija otvara raspravu o tome kako kreativna industrija može zadržati autentičnost i istovremeno izgraditi profitabilne modele poslovanja

U vrijeme kada kreativna industrija sve otvorenije govori o održivosti poslovnih modela, Dani komunikacija, koji će se od 7. do 10. svibnja održati u Rovinju, na glavnu pozornicu dovode govornika koji kreativcima ne govori kako da budu 'inspirirani', nego kako da budu isplativi. Na novo izdanje festivala stiže Chris Do – dizajner, poduzetnik i edukator, već poznat publici Dana komunikacija, koji je radio s brendovima poput Microsofta, Sonyja, Nikea i Starbucksa te globalnoj kreativnoj sceni pokazao da talent bez poslovne strategije ostaje nedovoljno iskorišten potencijal.

U Rovinju će predstaviti Unbland Yourself™, posebno osmišljen TalkShop™ format za sudionike Dana komunikacija, koji briše granicu između predavanja i radionice. U vremenu zasićenja sadržajem i stalne borbe za pažnju publike, diferencijacija više nije luksuz nego nužnost. Interaktivni TalkShop™ donosi konkretne alate za jasnije pozicioniranje, snažniju osobnu i brend diferencijaciju te rast u okruženju u kojem prosječnost prolazi nezamijećeno.

Iza tog pristupa stoji konkretno poslovno iskustvo. Osnivač i izvršni direktor platforme The Futur te Emmyjem nagrađivani dizajner, Chris Do izgradio je globalnu edukacijsku platformu koja godinama bilježi troznamenkasti rast. Njegove lekcije o cijenama, pregovorima, pozicioniranju i poslovnom mindsetu mjesečno prate milijuni profesionalaca diljem svijeta, a njegov pristup postao je okosnica za novu generaciju kreativnih poduzetnika.

U kontekstu sve snažnijeg razvoja umjetne inteligencije, Chris Do ističe: 'Jedini stvarni, praktični i dugoročno održivi obrambeni mehanizam u dobu invazije umjetne inteligencije jest snažan, jasno artikuliran i potpuno usklađen osobni brend. Veselim se što ću s publikom Dana komunikacija podijeliti svoj novi framework ‘Unbland Essentials’ – Core 3. Svi vi ste potrebni za uspjeh. Ja ću samo biti taj koji će vas upoznati.'

U središtu njegova rada nalazi se pitanje kako zadržati kreativni integritet i istovremeno izgraditi održiv, profitabilan posao. Kroz The Futur pomaže kreativcima da prijeđu put od izvršitelja zadataka do strateških donositelja odluka – onih koji razumiju vlastitu vrijednost i znaju je artikulirati na tržištu. Na glavnoj pozornici Chris Do pridružuje se Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strateginji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, te Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Dani komunikacija i ove godine u Rovinj dovode globalne perspektive i konkretna znanja – na mjestu susreta industrije koja traži više od inspiracije.