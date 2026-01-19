Croatia osiguranju dodijeljen certifikat Poslodavac Partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima

Poseban naglasak stavljen je na stratešku ulogu HR funkcije, koja je aktivno uključena u ostvarivanje poslovnih ciljeva organizacije

Croatia osiguranje šestu godinu zaredom zadovoljilo je visoke standarde za certifikat Poslodavac Partner. Ovo priznanje potvrđuje da kompanija nastavlja razvijati HR sustav koji odgovara zahtjevima suvremenog poslovanja, uz jasan fokus na ljude kao ključan faktor dugoročne stabilnosti i uspješnosti organizacije. Certifikat je dodijeljen na temelju detalje procjene svih aspekta HR funkcije koju su proveli stručnjaci SELECTIO Grupe, vodeće regionalne grupacije za HR konzalting.

- U poslovanju Croatia osiguranja jasno su postavljeni procesi selekcije i razvoja ljudi, uz snažan fokus na komunikaciju i uključivost kao sastavne dijelove svakodnevnog poslovnog funkcioniranja. Strateško pozicioniranje HR-a, jačanje regrutacijskih kapaciteta te kontinuirana ulaganja u razvoj liderstva odražavaju promišljen i sustavan pristup razvoju organizacije - rekla je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting u SELECTIO Grupi.

Značajna ulaganja u primanja zaposlenika

- U Croatia osiguranja vjerujemo da su najveća snaga naši zaposlenici. Stoga kao poslodavac brinemo da od prvog kontakta i tijekom cijele svoje karijere u kompaniji mogu reći 'Dobro je biti u Croatiji'. Naši zaposlenici poznati su kao vrhunski stručnjaci na tržištu te ih fer nagrađujemo najkonkurentnijim primanjima u industriji, razvojem karijere i vrhunskim edukacijama za najperspektivnije. U 2025. tako je u povećanje plaća uloženo 5,2 milijuna eura, a i u 2026. godini smo nastavili značajno ulagati u primanja zaposlenika, pa je tako primjerice samo u primanja zastupnika i managera u prodaji uloženo 4,2 milijuna eura. U 2025. godini smo potpisali novi trogodišnji Kolektivni ugovor kojim smo potvrdili i dodatno podigli razinu prava zaposlenika, značajno iznad standarda industrije i onih koje jamči Zakon o radu. Primjerice, materijalna prava su na godišnjoj razini povećana za milijun eura. Dodijeljeno je 250 nagrada za izvrsnost i doprinos u vrijednosti 290.000 eura, a u obrazovanje i edukacije zaposlenika uloženo više od 800.000 eura. Zahvalni smo i ponosni na ovom certifikatu koji je još jedan dokaz da smo na pravom putu. Certifikat kao potvrda izvrsnosti, ali prvenstveno povratna informacija naših zaposlenika koji vide i potvrđuju pozitivan učinak kontinuiranih inicijativa koje poduzimamo, dodatna su nam motivacija da i dalje gradimo kulturu u kojoj se naši zaposlenici osjećaju motivirano i ponosno na svoj doprinos. Vjerujemo da izvrsni uvjeti rada nisu privilegija, već način da pokažemo koliko cijenimo svakog člana našeg tima - istaknula je Vera Čubranić Bocak, direktorica Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima Croatia osiguranja.

Zaposlenici Croatia osiguranja imaju i više od četrdeset pogodnosti kojima kompanija pokazuje da brine o njihovom zdravlju, financijskoj sigurnosti te o ravnoteži privatnog i poslovnog života.

Posebno osmišljene edukacije i razvoj zaposlenika

U Croatia osiguranju razvoj zaposlenika i organizacijske kulture već godinama ima jasno i dosljedno mjesto u poslovnim prioritetima. Takav pristup vidljiv je kroz konkretne projekte i mjerljive pomake u zadovoljstvu i angažiranosti zaposlenika.

Istodobno, značajan fokus usmjeren je na razvoj zaposlenika i menadžera. Uz edukacije i obrazovne programe eksternih edukacijskih partnera, zaposlenici mogu sudjelovati u nizu interno razvijenih i prilagođenih edukacija. Pokretanjem Croatijinog dvogodišnjeg edukacijskog programa CO akademije za voditelje u prodaji, u kojoj sudjeluju eksterni i interni predavači, dodatno se jačaju liderske kompetencije unutar organizacije. Razvojni pristup dodatno je osnažen uključivanjem zaposlenika u coaching programe, čime se potiče osobni i profesionalni rast, ali i kvalitetnije vođenje timova.

Važan dio HR inicijativa u Croatia osiguranju čine i programi usmjereni na zadržavanje i dijeljenje znanja. Za zaposlenike je tako pokrenut Total X, interni portal koji prikazuje Croatijine mjere, programe i projekte te sva zajednička nastojanja kompanije da poslovanje približi i uskladi s korisničkom percepcijom i potrebama na tržištu. Total X te digitalni asistent PomagAI zaposlenicima služe kao organizacijska baza znanja i podrška u svakodnevnom radu. Ova rješenja dodatno doprinose učinkovitosti, dostupnosti informacija i jačanju kulture učenja unutar organizacije.

U Croatia osiguranju važni su i programi priznanja poput Super COlega, gdje zaposlenici nominiraju i biraju kolege koji su pravi primjer Croatijine kulture, i CO Perspektiva, platforme za razvoj znanja i nagrađivanje izvrsnosti, potiču timsku povezanost i profesionalni rast. Inicijative poput CO Obiteljskog dana, velikog okupljanja zaposlenika i njihovih obitelji, te Dana za više, dana posvećenog volontiranju i humanitarnom radu, jačaju osjećaj zajedništva i društvene odgovornosti.

Provedene inicijative prepoznate su i među zaposlenicima te se odražavaju na kvalitetu iskustva zaposlenika i razvoj organizacijske kulture.