Doznajte kako banke provjeravaju hoćete li preživjeti krizu

U novom broju Lidera pripremili smo priču o financijskom stres-testu, analizirali osječku Orqu, a razgovarali smo i s Josipom Ticom

Mnogi domaći poduzetnici to smatraju nepotrebnom birokracijom i bankarskim izmišljanjem tople vode. Međutim, u kontekstu hrvatskoga 'maloga i otvorenoga' gospodarstva – u prijevodu, kolebljivoga, ovisnog o turizmu i pod stalnim pritiskom nedostatka radne snage – test otpornosti na stres nije nepotrebna gnjavaža. On je financijski zaštitni pojas i za banku i za vas. Kako banke provjeravaju hoće li vaša tvrtka preživjeti iduću krizu, pišemo u ovotjednoj naslovnoj temi.

Do sljedećih parlamentarnih izbora još su dvije godine. Ali već je počela predizborna kampanja. HDZ prema starome receptu prisvaja zasluge za svaku završenu investiciju i obećava biznisu i društvu da će riješiti sve probleme. Oporbene stranke opet upadaju u zamku i nude isto. Biznis je opet objekt, a ne zaslužni subjekt, piše u novoj kolumni Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Još od prvoga inflatornog vala u drugoj polovici 2021. cijene energije izravno kroje profitne marže i konkurentnost na tržištu. Energija je postala ključni ulazni trošak. Iako se situacija oko energetskoga rata (trenutačno) stišava, glavobolje zbog cijene energije nisu jenjale. Zato smo se raspisali o trošku poslovanja za domaće kompanije.

Ako je neka kompanija aktualna posljednjih nekoliko godina, onda je to zasigurno Orqa. Neovisno koje doba odabrali za pisati o osječkom tehnološkom prvaku, povoda nam ne nedostaje. Baš prošlog tjedna Orqa je potpisala ekskluzivni sporazum o partnerstvu s kanadskom tvrtkom Remote Robotic Systems (RRS), kojim će proširiti proizvodnju svojih sustava i komponenti u Kanadi za potrebe kanadskog i međunarodnih tržišta što nas je navelo na dubinsku analizu ovog osječkog tehnološkog prvaka.

Za novi broj smo razgovarali s članom SDP-ova Ekonomskog savjeta Josipom Ticom, ali i s predstojnicom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisom Brumanom. Donosimo i poduzetničku priču o Hrvoju Hrupelju (AR Hrupelj), jedinom hrvatskom proizvođaču zamjenskih karoserijskih autodijelova. Na kraju, pripremili smo i dva priloga: Ecommerce i Agencijsko bilo.