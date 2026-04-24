FiberWeek 2026: Dvadeseta obljetnica međunarodne konferencije o svjetlovodnim tehnikama, tehnologijama i digitalnoj infrastrukturi

Od 4. do 7. svibnja 2026. na Braču se okupljaju stručnjaci telekoma, energetike, kibernetičke sigurnosti i AI-ja

Postira na otoku Braču domaćin su ovogodišnjeg izdanja konferencije FiberWeek, jednog od vodećih međunarodnih skupova posvećenih svjetlovodnim tehnikama, tehnologijama i digitalnoj infrastrukturi u jugoistočnoj Europi. Dvadeseto izdanje ovog prestižnog događanja održat će se od 4. do 7. svibnja 2026. u Grand Hotel View u mjestu Postira na otoku Braču.

Tijekom dva desetljeća FiberWeek se profilirao kao jedno od važnijih regionalnih okupljanja stručnjaka iz područja telekomunikacija, svjetlovodnih mreža, svjetlovoda i digitalne infrastrukture u različitim industrijama. Kroz godine je pratio i reflektirao ključne promjene u industriji, od širenja širokopojasnog interneta do današnjih izazova koje donose eksponencijalni rast podataka i sve veći zahtjevi za računalnom snagom.

Jubilarno izdanje dodatno naglašava kontinuitet, ali i transformaciju same industrije. Sudionici konferencije dolaze iz različitih sektora infrastrukturnih operatera, tehnoloških kompanija do regulatornih tijela i stručnjaka za digitalnu politiku, što FiberWeek etablira kao mjesto susreta tehnologije, poslovanja i strategije.

Sigurnost i otpornost mreža u novim uvjetima

Središnja tema ovogodišnje konferencije izravno odgovara na neke od ključnih izazova s kojima se Europa suočava: kako izgraditi otpornu, sigurnu i tehnološki suverenu infrastrukturu? FiberWeek pozicionira svjetlovodnu tehnologiju kao temeljni stup europske digitalne suverenosti ne samo kao medij za prijenos podataka, nego kao integrativni element koji može i treba povezati telekomunikacijske mreže, energetske sustave, željeznice, cestovnu infrastrukturu, naftovode i plinovode, industrijska postrojenja te geotermalne lokacije u jedinstven, siguran europski ekosustav.

Trodnevni program ovogodišnjeg jubilarnog FiberWeek-a oblikovan je da pokrije cjelovit životni ciklus moderne infrastrukture: od planiranja i puštanja u pogon fizičkih sustava i mrežnih rolloutova, preko otpornog upravljanja i nadzora, sve do kibernetičke zaštite kritične infrastrukture. Stručnjaci iz telekomunikacija, energetike, prometa, industrije, kibernetičke sigurnosti i umjetne inteligencije raspravljat će o tome kako svjetlovodne tehnologije oblikuju sljedeću generaciju europske kritične infrastrukture.

Na konferenciji će biti govora i o razvoju visoko kapacitetnih mreža (VHCN) i širokopojasne infrastrukture, ali i primjeni pametnih mreža (smart grids) te senzorskih sustava u energetici i industriji. Posebna pozornost posvetit će se fizičkoj i kibernetičkoj zaštiti kritične infrastrukture, kao i optimizaciji mreža i upravljanju infrastrukturom uz pomoć umjetne inteligencije.

Infrastruktura kao temelj za AI

Jedna od bitnih tema ovogodišnje konferencije posvećena je odnosu između infrastrukture i umjetne inteligencije. Iako se AI često promatra kao autonomni tehnološki fenomen, njegova stvarna primjena uvelike ovise o kvaliteti infrastrukture na kojoj se temelji. Razvoj naprednih AI sustava zahtijeva ogromne količine podataka, visoku propusnost mreže i pouzdane podatkovne centre. Svjetlovodne mreže visokog kapaciteta pritom postaju ključna komponenta, jer omogućuju brzi prijenos podataka i povezivanje distribuiranih sustava u realnom vremenu.

Upravo zato FiberWeek ove godine naglasak stavlja na infrastrukturu nove generacije kao preduvjet daljnjeg razvoja umjetne inteligencije, ali i kao faktor koji će uvelike odrediti tko će u digitalnoj ekonomiji imati konkurentsku prednost.

Uz prezentacije i panel rasprave, konferencija je osmišljena kao prostor za aktivnu razmjenu ideja, umrežavanje i prikaz najnovijih tehnologija, rješenja i proizvoda. Organizatori posebno ističu važnost suradnje između stručnjaka iz različitih disciplina, naglašavajući da odgovori na infrastrukturne izazove budućnosti zahtijevaju upravo takav interdisciplinarni pristup.

Zašto je FiberWeek 2026 važan za Hrvatsku i jugoistočnu Europu?

Iako se održava u Hrvatskoj, FiberWeek već godinama okuplja međunarodnu zajednicu stručnjaka i sudionika. Teme koje se otvaraju nadilaze lokalne okvire i izravno su povezane s globalnim trendovima u razvoju digitalne infrastrukture nove generacije. Za poslovnu zajednicu konferencija predstavlja priliku za bolje razumijevanje smjera u kojem se razvija digitalno okruženje, od investicija u infrastrukturu do novih tehnoloških standarda i regulatornih okvira.

U tom smislu FiberWeek nije relevantan samo za tehničke stručnjake, nego i za donositelje poslovnih odluka koji žele razumjeti kako infrastrukturne promjene utječu na tržište, konkurentnost i dugoročne strategije. Za sve koji se profesionalno bave razvojem mreža, energetskom tranzicijom ili digitalnom politikom, FiberWeek 2026 nudi konkretan uvid u to gdje industrija stoji i kamo ide.