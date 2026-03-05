GBC Connect Forum: najvažniji dijalog o zelenoj tranziciji Hrvatske

Forum će se održati od 21. do 23. travnja 2026. u Amadria Parku u Šibeniku, kao jedinstvena nacionalna B2G platforma za otvoreni dijalog

U trenutku kada održiva gradnja i energetska tranzicija postaju jedno od najvažnijih razvojnih pitanja Hrvatske, GBC Connect Forum – Industrija i država u dijalogu za zelenu tranziciju okuplja ključne dionike koji oblikuju budućnost sektora. Forum će se održati od 21. do 23. travnja 2026. u Amadria Parku u Šibeniku, kao jedinstvena nacionalna B2G platforma za otvoreni dijalog između industrije, stručnjaka i donositelja odluka. Organiziran od strane Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, forum dolazi u posebno važnom trenutku – tijekom izrade Nacionalnog plana obnove zgrada (NBRP).

Što vas očekuje?

Trodnevni forum posvećen je održivoj gradnji, energetici, urbanizmu i klimatskim politikama te zelenoj tranziciji, uz konkretne rasprave o aktualnim i nadolazećim regulatornim okvirima. Forum se održava u partnerstvu s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i uključuje 9. MPGI Otvoreni dijalog partnera.

Zašto sudjelovati?

✔ izravan dijalog industrije i državnih institucija

✔ uvid u ključne politike (NBRP, EPBD, MEPS, ZEB, Putovnice za obnovu …)

✔ praktične radionice, paneli i okrugli stolovi

✔ vrhunski networking s više od 150 relevantnih sudionika

Kome je namijenjeno?

Predstavnicima ministarstava i JLS-a, građevinskim i energetskim kompanijama, projektantima i investitorima, proizvođačima, financijskim institucijama, akademskoj i stručnoj zajednici.

Ključne teme:

Implementacija EPBD Direktive

Nacionalni plan obnove zgrada (NBRP)

Zgrade nulte emisije (ZEB)

Minimalni standardi energetskih svojstava (MEPS)

Putovnice za obnovu i baze podataka o zgradama

Fazno ukidanje fosilnih goriva i uvođenje LCA/GWP pristupa

Kvaliteta unutarnjeg okoliša (IEQ)

Akcijski plan i nova strategija za elektrifikaciju grijanja i hlađenja

Financiranje obnova zgrada

Priuštivo stanovanje i socijalni klimatski fond

One Stop Shop (OSS): jednostavniji put do energetski učinkovitog doma

Vidimo se u Šibeniku – ondje gdje započinje najvažniji dijalog godine o zelenoj tranziciji Hrvatske – osiguraj svoje mjesto već danas i ispuni prijavnicu.

Više informacija potražite na web stranici GBC Connect Foruma: https://tinyurl.com/bde4yyrm